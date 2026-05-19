Případ Ščotka. Hráči ho podpoří, jedeme dál… Kouč: Skvělý kluk, ale je třeba udržet nervy
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Hokejový národ se rozdělí na dva tábory. Argumenty první půlky: Skvělé, že se postavil za tým! Takhle se zastat spoluhráče, super. Druzí namítnou: Ale proč to tak přehnal? Proč oslabil tým? Téma Jan Šcotka je na světě. Jisté je, že spoluhráči se za něj postavili. „Je to skvělý kluk do šatny, vynikající hráč. Neskutečně kabině na hokejovém šampionátu pomáhá,“ říká kouč Radim Rulík. Ale i on potom dodal: „V této situaci je třeba udržet nervy a postavit se za mužstvo v maličko jiné situaci.“ Hlavní je, že tým zápas zvládnul. Program MS v hokeji 2026 >>>
Byla to třetina plná emocí. Obránce Komety těžko vydýchával, že soupeř atakoval Daniela Voženílka. A bum. Za krosček vyfasoval trest na pět minut plus do konce utkání. A Češi inkasovali dvakrát v oslabení.
„Myslím si, že to přejdeme, nebudeme to řešit. Dobře ví, že to přepísknul. Takhle bych to nechal,“ dodal kouč s tím, že si obránce, jenž pro mužstvo dýchá, nevšiml, že na předešlý zákrok byl potrestaný švédský hráč. Takže tím zazdil přesilovku.
„Myslím, že ani neregistroval, že tam byl avizovaný faul na našeho hráče. Bylo to strašně rychlé, to se stane,“ reagoval trenér.
Podobně mluvil Lukáš Sedlák, klíčový útočník. A jeden z lídrů týmu. „Pro jeho psychiku je dobrý, že jsme vyhráli. Já jsem to pořádně neviděl, nemůžu soudit. Ale všichni říkali, že zákroky z obou stran byly stejný,“ pokrčil rameny pardubický šampion.
Ocenil, že se mužstvo nesesypalo. „Dobře jsme zareagovali. Hráli jsme podle mě dobrý hokej,“ říkal Sedlák před novináři. Před další odpovědí na otázku, jestli je dobře, že se postavil za tým, se na chvíli zamyslel.
„Je to složitý. Asi to jde zvládnout maličko líp, mohli jsme mít přesilovku. Ale já jsem to pořádně neviděl, jestli to bylo tak vážný na pět minut plus do konce. Ale mám dojem, že nakonec vyhrál týmový duch. Sice jsme dostali v oslabení dva góly, ale nakonec to mohlo pomoct k něčemu jinému,“ dodal Sedlák.
Ščotka odehrál necelé tři minuty. Pak pomalu odjížděl, ledaři mu otevřeli zadní mantinel. Tam na něj počkal kondiční kouč Michal Hamršmíd a vzal ho do kabiny.
V ní se dočkal po utkání podpory. „Je to pro něj ohromně smolné. Hrál výborně. Je to zkušený hráč, on se z toho oklepe. Určitě nám na turnaji ještě pomůže,“ přidal se útočník Jiří Černoch, pro něhož to bylo utkání plné emocí. „Určitě tam z jeho strany nebyl úmysl. Nechtěl nikoho zranit, protihráč se zrovna předklonil,“ nabídl svůj pohled karlovarský kapitán.
Také podle Kubalíka je důležité, aby ho tým podpořil. „Určitě. Byl jsem kolikrát v týmu, kdy se něco takového stalo. Nikdo ho nebude dostávat dolů, prostě se stalo a jedeme dál. Nikdo na něj nebude zvyšovat hlas,“ promluvil za tým Kubalík.
Pro Ščotku to byl první zápas na turnaji. „Byl natěšený, a takhle to dopadlo. Ale nějak jsme to uválčili, takže dobrý,“ dodal Kubalík.
Je otázka, jestli mu nehrozí další postih. Už takhle se musela reprezentace v utkání se Švédy obejít bez Michala Kempného, jenž se ráno před utkáním necítil dobře. Nakonec do něj nezasáhl.
Šcotka má za sebou zajímavý reprezentační příběh. Na šampionátu v Praze naskočil až do finále, které zvládl precizně. A pomohl vybojovat zlato. Na předešlém turnaji ve Finsku v roce 2022 získal bronz. Takže má dva šampionáty, dvě medaile.
Co vyválčí teď? Spoluhráči ho podpoří. A věří, že jim ještě pomůže.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0