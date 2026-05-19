ONLINE: Slovinsko - Slovensko. Maďarsko proti Velké Británii, Rakušané porazili Lotyšsko
Úterní program hokejového šampionátu ve Švýcarsku nabízí porci čtyř utkání. V odpoledních duelech od 16.20 Lotyši prohráli 1:3 s Rakušany, Itálie v boji o první body padla 0:4 proti Norsku. Večer se proti sobě představí Maďarsko s Velkou Británií a reprezentace Slovinska se Slovenskem. Všechny zápasy sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
Lotyšsko - Rakousko 1:3
Rakousko porazilo Lotyšsko 3:1 a udrželo neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|4
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0
Skupina B
Itálie - Norsko 0:4
Norové porazili nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.
