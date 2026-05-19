Slovinsko - Slovensko 4:5sn. Maďaři rozdrtili Británii, Rakousko si vyšláplo na Lotyše

Slováci se radují z trefy proti Slovinsku
Slováci šli proti Slovinsku rychle do vedení
Úterní program hokejového šampionátu ve Švýcarsku nabídl porci čtyř utkání. V odpoledních duelech Lotyši prohráli 1:3 s Rakušany a Itálie v boji o první body padla 0:4 proti Norsku. Večer Slováci v utkání s houževnatým soupeřem ze Slovinska zvítězili 5:4 až po samostatných nájezdech, první výhru na šampionátu slaví Maďaři, kteří výsledkem 5:0 deklasovali Velkou Británii. Program MS v hokeji 2026 >>>

Lotyšsko - Rakousko 1:3

Rakousko porazilo Lotyšsko 3:1 a udrželo neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.

Maďarsko - Velká Británie 5:0

Maďarsko porazilo Velkou Británii 5:0 a připsalo si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů na sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada3300016:49
2Slovensko3210011:68
3Česko3201010:77
4Norsko320019:26
5Švédsko3100212:113
6Slovinsko301117:113
7Dánsko300034:150
8Itálie300031:140

    Itálie - Norsko 0:4

    Norové porazili nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.

    Slovinsko - Slovensko 4:5sn.

    Slováci vyhráli i třetí zápas na turnaji, rozhodl Kristián Pospíšil.

