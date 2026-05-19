Slovinsko - Slovensko 4:5sn. Maďaři rozdrtili Británii, Rakousko si vyšláplo na Lotyše
Úterní program hokejového šampionátu ve Švýcarsku nabídl porci čtyř utkání. V odpoledních duelech Lotyši prohráli 1:3 s Rakušany a Itálie v boji o první body padla 0:4 proti Norsku. Večer Slováci v utkání s houževnatým soupeřem ze Slovinska zvítězili 5:4 až po samostatných nájezdech, první výhru na šampionátu slaví Maďaři, kteří výsledkem 5:0 deklasovali Velkou Británii.
Skupina A
Lotyšsko - Rakousko 1:3
Rakousko porazilo Lotyšsko 3:1 a udrželo neporazitelnost na turnaji. Rakušané mají devět bodů a ve skupině A se bodově dotáhli na týmy Švýcarska a Finska, které jsou také stoprocentní. Lotyšsko má po třech utkáních body tři. Vítěznou branku vstřelil v 45. minutě v přesilové hře Benjamin Nissner, gól a asistenci si připsal Vinzenz Rohrer, jenž uzavřel skóre při power play soupeře.
Maďarsko - Velká Británie 5:0
Maďarsko porazilo Velkou Británii 5:0 a připsalo si premiérovou výhru na turnaji. Britové na první bodový zisk čekají. V souboji dvou hlavních adeptů na sestup z elitní skupiny se dvakrát střelecky prosadili István Terbócs a Krisztián Nagy, čisté konto udržel Bence Bálizs.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0
Skupina B
Itálie - Norsko 0:4
Norové porazili nováčka Itálii 4:0 a připsali si ve skupině B druhou výhru ze tří utkání. Brankář Henrik Haukeland udržel i podruhé čisté konto. Po dvou asistencích si připsali obránce Max Krogdahl a útočník Mikkel Öby-Olsen. Italové ani napotřetí nebodovali, ve středu se utkají s Čechy.
Slovinsko - Slovensko 4:5sn.
Slováci vyhráli i třetí zápas na turnaji, rozhodl Kristián Pospíšil.
