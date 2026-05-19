Laršon a Peršon? Zárubova výslovnost švédských jmen vzbudila emoce. Přepínám, napsal Hrdina
Při přenosu skvělého zápasu Česka se Švédskem na mistrovství světa v hokeji dostali televizní diváci další lekci švédštiny. Komentátoři ČT sport se po nějaké době vrátili ke „správné“ výslovnosti jmen. Nevyslovují je tak, jak se píší, ale jak by měly znít. Záslužné, ale poslouchat se to moc nedá. „Přiznávám, že všechny ty Laršony, Peršony už nedávám…přepínám na TSN…“ napsal například držitel tří Stanley Cupů z NHL Jiří Hrdina na síti X. Podle bouřlivých ohlasů na sítích není zdaleka sám, komu se tenhle trend nelíbí. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
„Celou dobu se to vyslovovalo, jak se to píše. Larsson asi je správně se š, ale zní to příšerně. V NHL to takhle nikdo nevyslovuje a myslím, že hráči jsou s tím úplně v pohodě. Ale je to stejné jak s přechylováním,“ připomněl trojnásobný šampion Stanley Cupu a mistr světa další předmět sváru.
Co může být dobře švédsky, v češtině tahá za uši. Už v minulosti se na ČT snažili být v tomto ohledu důslední. Dokonce víc než nyní. Takže třeba Forsberg byl „Foršberj“ a Zetterberg zase „Cetrbérj“. Ale Hellberg už není “Helberj” a Stenberg není “Stenberj“. A kdyby měl Robert Záruba a jeho kolegové vyslovit správně příjmení obránce Ekmana-Larssona, diváci by možná museli přemýšlet, o koho jde.
„Doba se mění. Krize maskulinity. 40 namakaných chlapů si obuje nože na nohy, bojují, sráží se tam, jdou si po krku. Byl to zápas jako prase, Švédi neskutečný přesilovky, Voženílek tam málem padnul na brankovišti a Kořenář v brankovišti a co řeší čeští muži? Lingvistiku,“ napsala na X reportérka Darina Vymětalíková.
Josef Kořenář asi nerozebírá, jak jeho příjmení vyslovují ve Švédsku nebo jinde. Stejně jako Michal Kovařčík. My se snažíme být švédštější, než všichni Švédové dohromady. Je jasné, že v jejich řeči znějí jména jinak. Ale v češtině tahle šišlavost vadí. Davida Pospíšila při utkání Euro Hockey Tour zmátla natolik, že řekl, jak jednoho z hráčů situace „vyděšila“.
Diváci a posluchači na tohle prostě nejsou zvyklí. Na ně by se přitom mělo myslet především, pro ně se přenosy vysílají. Proto je sporné, zda jsou jazykové koutky na místě, byť vznikly s dobrým úmyslem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0