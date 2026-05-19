Start z noční můry, totální úpadek. Švédové schytávají za porážku s Českem kritiku
Na úvod šampionátu nestačili na Kanadu, dál si malovali sebejistou cestu a druhé místo ve skupině. Jenže švédský plán doznal prvních trhlin. Severský výběr nestačil ve třetím utkání na Česko a po porážce 3:4 se na něj doma valí kritika. „Tre Kronor se nechopili šance zajistit si druhé místo. S obranou z pekla rozhodně nevyhrajete žádnou medaili na mistrovství světa,“ opřel se do Švédů Hans Abrahamsson z deníku Aftonbladet. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Byl to napínavější a kontroverznější zápas, než se očekávalo. Češi byli po porážce se Slovinskem považováni dopředu za outsidera, ale proti Švédům se vytáhli s perfektním začátkem a brzy vedli 3:0, navrch se sudí upískl a další trefu neuznal. „Tre Kronor prohráli po startu z noční můry,“ informoval trefně švédský deník Aftonbladet. „První třetina vypadala tak, že by na ni Tre Kronor radši zapomněli,“ připojil se server Expressen.
S kritikou první třetiny se přidal i někdejší legendární útočník Peter Forsberg. „Bylo to pěkně mizerné. Klidně mohli dostat pět nebo šest gólů,“ rozpovídal se během přestávky na kanálu Viaplay.
Na přetřes mezi novináři přišel výkon brankáře Magnuse Hellberga. Proti Kanadě inkasoval pětkrát, s Čechy lapil jen deset ze čtrnácti střel. „To dává naprosto katastrofálních 77,5 procenta,“ upozorňuje Aftonbladet a v titulku svého článku hovoří o „brutálních číslech“.
„Bylo to těžké. Neměli tolik střel a bylo neuvěřitelně frustrující prohrát. Věděli jsme, jak důležitý zápas to byl, abychom šli do vyřazovacích bojů z dobré pozice,“ rozpovídal se sám Hellberg o utkání proti Česku. Promluvil i o nepříliš lichotivých statistikách. „Co můžete dělat? Jenom tam stát a začít znova. Další puk, další puk. Musím se na sebe podívat do zrcadla,“ dodával pětatřicetiletý gólman.
Ščotkův zákrok? Dle švédského tisku násilný útok
Po hrozivém začátku inkasoval už pouze jednou, za poslední třetinu čelil pouhé jedné střele. Švédové do závěrečné sirény sahali po vyrovnání, i když marně. Do hry je vrátil už v první části zákrok Jana Ščotky, který rozhodčí odměnili trestem na pět minut a do konce utkání. Český bek jel do šarvátky bránit spoluhráče a soupeře zasáhl krosčekem do hlavy.
„Jejich obránce tam přiletěl rychlostí 200 kilometrů za hodinu a dal mi kroček přímo do obličeje. Trest byl jasný,“ ohlížel se Albert Johansson za zákrokem, který označil Aftonbladet jako „násilný útok“.
Přes tři vstřelené góly v početních výhodách nepanuje ve Švédsku spokojenost. „Je to totální švédský úpadek,“ nebral si servítky Abrahamsson z Aftonbladet. „Je toho opravdu hodně, co se musí zlepšit,“ velel před středečním soubojem se Slovinskem.
Dojít by mohlo k nasazení talentovaného Antona Frondella. Devatenáctiletá trojka loňského draftu zatím na šampionátu neodehrála ani utkání. Podle bývalého hráče Sannyho Lindstöma a dnes experta Expressenu už ale přišla jeho chvíle.
„Je na čase ho tam hodit. Před mistrovstvím vypadal trochu unaveně, ale to není žádné překvapení, protože měl dlouhou sezonu. Bylo užitečné dát mu čas na psychický odpočinek. Ale už není důvod dál vyčkávat. Zápas proti Slovinsku bude dobrá příležitost vyzkoušet další hráče a formace,“ zamýšlel se Lindström.
Švédové jsou ve skupině se třemi body momentálně až pátí a před sebou mají kromě zápasu se Slovinskem také duely proti Itálii, Norsku a Slovensku. „Není to krize. To si musíme ujasnit, i když by titulky o velké krizi byly chutné. Je ale jasné, že čtvrtfinále bude těžké,“ dodal k situaci Tre Kronor někdejší obránce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0