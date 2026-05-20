Zárubovi fandím, i když je to od něj marná snaha, říká švédský novinář žijící v Česku
Zatímco hokejové Švédsko rozebírá z jejich pohledu mizerný výkon a těžko stravitelnou porážku s českým národním týmem na mistrovství světa, u nás doma se snad ve všech domácnostech řeší, zda má smysl vyslovovat Peršon a Laršon, když donedávna to byli Persson a Larsson. Česká televize prostřednictvím šéfkomentátora Roberta Záruby pokračuje v úsilí o co nejvěrnější podání švédských příjmení. „Jenže žádný Čech to nikdy správně nevysloví. Naše samohlásky jsou extrémně těžké,“ podotýká Carl Rüster, švédský novinář a překladatel, jenž dlouhé roky žije v Praze. Web iSport jej požádal o vhled do diskutované problematiky. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Jak rodilý Švéd vnímá snahu některých komentátorů České televize vyslovovat správně jména švédských hráčů?
„Oceňuju, že se o to Robert Záruba snaží. Zkouší to správně. Osobně mi nevadí, pokud v televizi nebo jinde slyším Persson. Ale problém jsou švédské samohlásky. Ty žádný Čech nevysloví správně. Nejde mu to. Čili i když se Robert Záruba vydává správným směrem, dělá to dobře a já ho chválím, je to v podstatě marný pokus. Jeho přízvuk je pro mě jako pro Švéda podivný, ale to proto, že je Čech. Opakuji, švédské samohlásky jsou pro Čecha nevyslovitelné.“
Jedna věc je o něco lépe vyslovovat Joela Perssona či Jacoba Larssona, místo S řekneme Š, byť do sta procent se jen blížíme, jenže co další jména, které dál komolíme?
„Ano, typickým příkladem může být hráč Stenberg. V televizi je to pořád Stenberg, i když správně je Stenbérj. Jenže to je pro českého komentátora strašně těžké. Právě proto říkám, že jde o marný pokus, byť zaslouží ocenit.“
A má pak cenu pouštět se do české švédštiny, když s určitou úspěšností vyslovíme sotva pár jmen?
„V mých očích jde o malý krok do budoucna z hlediska správné švédské výslovnosti. Až někdy přijdou mladší komentátoři, třeba to posunou zase o krok dál. Jak říkám, je třeba toto úsilí pochválit, protože je dobře míněné. Robert Záruba je určitým způsobem průkopník a budu rád, pokud na něj někdo naváže. Je to od něj sympatické, byť stále ještě marné.“ (usmívá se)
Častou námitkou zdejších diváků je, že švédští komentátoři určitě komolí jména českých hráčů a nedělají si starosti se správnou výslovností, tak proč se snažit o něco, co stejně nebude top a mnoho lidí tahá za uši. Co myslíte?
„U švédských komentátorů záleží, o které médium jde. Soukromé televize na správnou výslovnost kašlou, jiný přístup například volí švédský státní rozhlas. Právě jim jsem kdysi posílal fonetický přepis výslovnosti českých hráčů. Dlouhou dobu to drželi, ještě před deseti roky se to bylo velmi dobré, ale postupem let v tomhle směru taky šli dolů. Asi už o to nemají zájem, čas, nevím.“
Kdo to má těžší při správné výslovnosti toho druhého: Čech, nebo Švéd?
„Určitě Čech. Švéd to má mnohem jednodušší.“
A jak Švéd vysloví Kořenáře?
„Ano, vyslovit ř je pro Švéda složité, zvuk tohohle písmena neznají. Jenže my takových věcí máme mnohem víc, co Čech nedá správně. Faktem je, že Švédové jsou zvyklí, že cizinci jejich jména nevyslovují úplně přesně. A nejen cizinci. Souvisí to s imigranty, kteří k nám přesídlují z celého světa. Pro ně je správná výslovnost prakticky neřešitelná. Ale Švédům to nevadí, nevnímají to vůbec jako problém.“
Seznam švédských jmen vyslovovaných ve videu
- Arvid Söderblom
- Magnus Hellberg
- Love Härenstam
- Jacob Larsson
- Robert Hagg
- Mattias Ekholm
- Oliver Ekman-Larsson
- Erik Brännström
- Albert Johansson
- Tim Heed
- Joel Persson
- Linus Karlsson
- Simon Holmström
- Lucas Raymond
- Jack Berglund
- Anton Frondell
- Andre Pettersson
- Jacob Silfverberg
- Ivar Stenberg
- Emil Heineman
- Viggo Björck
- Oskar Sundqvist
- Rasmus Asplind
- Carl Grundström
- Jacob de la Rose
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0