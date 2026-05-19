Předplatné

ZIMÁK MS přímo z dějiště: Není jediný důvod, aby se Ščotka cítil hloupě. Itálie k večeři?

Video placeholder
ZIMÁK MS přímo z dějiště: Není jediný důvod, aby se Ščotka cítil hloupě. Itálie k večeři? • Zdroj: isportTV
Po gólu Jakuba Fleka vzplály emoce
Po gólu Jakuba Fleka vzplály emoce
Po gólu Jakuba Fleka vzplály emoce
Jan Ščotka byl v utkání se Švédskem vyloučen do konce utkání
Jan Ščotka na tréninku české reprezentace na MS 2026
Jan Ščotka na tréninku české reprezentace na MS 2026
Jan Ščotka na tréninku české reprezentace na MS 2026
47
Fotogalerie
TV iSport
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

Šlo o klíčový moment v hokejové divočině na mistrovství světa se Švédskem. Pětiminutové vyloučení Jana Ščotky po třetím českém gólu. Než ze sebe stihl v kabině sundat výstroj, soupeř z přesilovky snížil na 2:3 a vrátil se během mžiku do zápasu. Na českého obránce se snesla kritika, ale podle mínění Zimáku přehnaná, zbytečná. Zastal se parťáka Daniela Voženílka, kterého snad Švédové chtěli skalpovat. V den svých třicátých narozenin by měl obránce Komety nastoupit proti Itálii, půjde o na góly bohatou příjemnou středeční večeři ve Fribourgu? Z dějiště šampionátu se do Zimáku přihlásili reportéři Sportu Zdeněk Janda a Patrik Czepiec. Debatovalo se o náladě v týmu, o zatím velké slabině, kterou je hra v oslabení i o náladě ve švýcarském městě, kde se MS koná. Program MS v hokeji 2026 >>>

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko3300013:49
1Švýcarsko3300013:49
3Rakousko3300012:59
4USA310028:103
5Lotyšsko310025:73
6Maďarsko200023:80
7Velká Británie200023:100
8Německo300032:110

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada3300016:49
    2Česko3201010:77
    3Norsko320019:26
    4Slovensko220006:26
    5Švédsko3100212:113
    6Slovinsko201013:62
    7Dánsko300034:150
    8Itálie300031:140

      Začít diskuzi

      Hokej 2026

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů