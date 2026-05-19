ZIMÁK MS přímo z dějiště: Není jediný důvod, aby se Ščotka cítil hloupě. Itálie k večeři?
Šlo o klíčový moment v hokejové divočině na mistrovství světa se Švédskem. Pětiminutové vyloučení Jana Ščotky po třetím českém gólu. Než ze sebe stihl v kabině sundat výstroj, soupeř z přesilovky snížil na 2:3 a vrátil se během mžiku do zápasu. Na českého obránce se snesla kritika, ale podle mínění Zimáku přehnaná, zbytečná. Zastal se parťáka Daniela Voženílka, kterého snad Švédové chtěli skalpovat. V den svých třicátých narozenin by měl obránce Komety nastoupit proti Itálii, půjde o na góly bohatou příjemnou středeční večeři ve Fribourgu? Z dějiště šampionátu se do Zimáku přihlásili reportéři Sportu Zdeněk Janda a Patrik Czepiec. Debatovalo se o náladě v týmu, o zatím velké slabině, kterou je hra v oslabení i o náladě ve švýcarském městě, kde se MS koná. Program MS v hokeji 2026 >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|1
Švýcarsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|3
|3
|0
|0
|0
|12:5
|9
|4
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|5
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|6
Maďarsko
|2
|0
|0
|0
|2
|3:8
|0
|7
Velká Británie
|2
|0
|0
|0
|2
|3:10
|0
|8
Německo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|4
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0