Ščotka s ručníkem na hlavě zpytoval svědomí: Kluci, díky! Šel jsem do toho nešikovně
V kabině si dal na hlavu ručník, aby nic neviděl. Ale slyšel jeden švédský gól, druhý… „A šlo to do kopru. Hrozně jsem zpytoval svědomí,“ popisoval s denním odstupem nervy, které prožíval v kabině. Obránce Jan Ščotka, mistr světa z Prahy, prožil po faulu v utkání na hokejovém šampionátu se Švédy muka. Zpětně lituje, že vyfasoval trest do konce utkání. „Moc děkuju klukům, jak to zvládli. Za to jim můžu jenom líbat zadek, jak se říká,“ usmíval se zadák, jenž má v kabině díky svému přístupu důležité postavení. Spoluhráči nakonec hrdinně odolali a vyhráli 4:3. A veřejně ho podrželi. Program MS v hokeji 2026 >>>
Netřeba nic zastírat. Byl to od něj faul, za který přišel logický trest. Ščotka se k tomu postavil jako chlap a i den po zápase věděl, že to přehnal. „Byla to moje nešikovnost,“ vykládal krátce poté, co byl ve studiu České televize. Ve středu oslaví třicáté narozeniny.
Jak moc jste rád, že vás spoluhráči podrželi?
„Těší mě to moc. Nejen spoluhráči, ale i realizační tým. Všichni na mě byli hodní. Po takovém incidentu, za který si však pochopitelně může sám, je dobré, když tě tým podrží. Klukům moc děkuju. I všem ostatním lidem kolem mě. Známým, manželce. Je to příjemné.“
Trenér říkal, že jste vynikající do kabiny, kde neskutečně pomáháte. To také těší, ne?
„To se moc hezky poslouchá. Vždycky se snažím přidat, když je nějaká sranda. Na to je spousta kluků, to není jenom o jednom člověku. Pochopitelně se to hezky čte i poslouchá. Snažím se být odmalička pozitivní a veselý. Protože toho negativního je vždycky všude nejvíc. Když je něco dobrého, moc se to nepíše. Takže se snažím to odlehčit.“
Ale po první třetině vám do zpěvu nebylo.
„Mně určitě ne.“
Vyčítáte si něco zpětně?
„Samozřejmě, protože jsem tam šel tak trochu nešikovně. Kdybych měl ruce víc dole, jenom bych do něj žďuchnul a dostal bych třeba dvojku. A hrálo by se pět na pět normálně dál. Tohle je moje nešikovnost, jak jsem tam jel. Člověk chce vždycky chránit spoluhráče, a když jsem viděl Vožucha (Daniela Voženílka) na zemi, tak to bylo impulsivní. Bohužel jsem měl ruce moc vysoko, pak mi to ještě sjelo po rameni. A už to měl v hlavě. Takže moje nešikovnost. Lituju toho. Ale moc díky klukům, že to zvládli. Protože se mi dýchalo o dost líp.“
Jak jste to prožíval bezprostředně v kabině poté, co jste byl vyloučený?
„Bylo to hrozné. Ani jsem se nedíval, protože jsem si dal ručník na hlavu. Zpytoval jsem svědomí. Ale je slyšet, když dá soupeř gól. Zaznamenal jsem jeden, pak druhý. Už to šlo do kopru. Na mobil jsem se ani nechtěl dívat, protože jsem tušil, že to bude peklo. Ale pomohla mi žena, brácha, celá rodina, kamarádi. Potom už jsem se díval na zápas. Byly to nervy, ale kluci to zvládli fantasticky. Ubojované vítězství, strašně důležité tři body. Ještě jednou jim patří dík.“
Odčinit faul je pro mě motor
Ve středu máte třicáté narozeniny, takže vydřená výhra je nejlepší dárek, ne?
„Ano. Za to můžu klukům jenom líbat zadek, jak se říká. Budu jim ještě dlouho děkovat. Něco pro ně přichystám, zadarmo to nebude.“
Je čas na oslavu?
„Tady moc ne. Možná nějaký dort nebo večeři asi jo, ale čas není, zápasy jdou rychle za sebou. Teď se to blíží k nejdůležitější části. Takže se budeme soustředit.“
Rád byste to oslavil při zápase s Italy?
„Uvidíme. Bylo by to krásné, ale rozhodnou trenéři. Věřím, že to bude to nejlepší pro tým a pro výhru.“
Ale jistě máte touhu ještě spoluhráčům pomoct a vrátit jim to na ledě, ne?
„Samozřejmě, byl bych za to rád. Ale když to klukům půjde do konce turnaje a budou vyhrávat, tak klidně, ať hrajou. A já jim budu fandit. Ale to víte, že bych to rád klukům vrátil a splatil v dalších zápasech. Určitě bych se chtěl vrátit a odčinit ten faul. Je to pro mě motor. Ale když budou vyhrávat, klidně budu jenom fandit a budu za to hrozně rád.“
Poslední vaše dva zápasy na šampionátu jsou jako den a noc. Finále v Praze. A teď tohle.
„Je to tak. O to víc jsem natěšený na zápas. Měl jsem motivaci, navíc proti Švédům, je vždycky super si zahrát proti takovým soupeřům. Hrozně mě to mrzelo za mě, ale i za tým. Byl to výborně rozehraný zápas. Jednou chybou se to může kolikrát přetočit. Obrovská lítost, smutek, naštvaní. Všechno se ve mně mísilo. Ale nakonec to mělo sladký konec, že se vyhrálo.“
Obránce Tomáš Cibulka po zápase mluvil o tom, že ostatní chtěli vyhrát i pro vás.
„To je na tom to hezké. Že máme partu… Ono se to říká pořád, ale věřím tomu, že tady máme fakt partu kluků, kteří si to přejou. Což je to nejdůležitější. Četl jsem to, děkuju všem, že mě podrželi. Tohle je na týmovém sportu hezké. Když někdo udělá chybu, pořád je zbytek týmu, který to může napravit. Kluci to udělali skvěle.“
Byl jste na dvou šampionátech, máte dvě medaile. Zlato a bronz. Takže teď třetí mistrovství a třetí placka?
„To by byl sen. Ideální scénář…. Ale musíme jít po postupných krocích.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|3
Slovensko
|2
|2
|0
|0
|0
|6:2
|6
|4
Norsko
|2
|1
|0
|0
|1
|5:2
|3
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|2
|0
|1
|0
|1
|3:6
|2
|7
Itálie
|2
|0
|0
|0
|2
|1:10
|0
|8
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0