Strašák Čechů na MS: Bilance je tristní. Jak opravit oslabení? Letiště nepomáhá
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Při hře pět na pět udrželi švédského obra na nule. Oslabení? Radši nezmiňovat a vyhnout se mu oklikou. Česko zatím početně nevýhodné situace na mistrovství světa trápí víc, než je běžné. V oslabení obdrželi gól proti Dánsku i Slovinsku, trojnásobná zkáza s šikovnými Švédy dokreslila hlavní strašák současného výběru. „Zapracovali jsme na tom a změnili systém. Vyplatilo se,“ chválil trenér Radim Rulík, že tým obstál aspoň v poslední zkoušce. Jenže starosti tím neutichnou. Program MS v hokeji 2026 >>>
České trápení v oslabení proti Švédsku málem stálo mužstvo zápas, v němž brzy vedlo 3:0. Národní tým v obdobných chvílích inkasoval už pětkrát na turnaji, mladým puškám ze severu nedokázal účelně čelit. Závěrečnou nevýhodu Češi doslova přežili, díky čemuž však na konci utkání slavili vítězství za tři body.
To neznamená, že by si reprezentace mohla dovolit zanevřít na řešení palčivého problému. Základem je pochopitelně udělat z trestné lavice místo se zákazem vstupu. „Zbytečným faulům se musíme vyvarovat, je důležité hrát pět na pět. To bude nejlepší, protože nám chyběly zblokované střely, zvlášť proti Švédsku. Zatím se nám nedaří,“ věděl Martin Kaut, člen bránící čtyřky.
Nad personálním obsazením musí trenéři neustále přemýšlet. Částečně vlivem okolností, pro druhý zápas vypadl obránce Michal Kempný, přítomný na úterním tréninku před utkáním s Itálií. Ale i dosavadní nezdary jsou důvodem, proč realizační štáb nadále potřebuje hledat ideální východisko. Po švédských úspěších se na ledě ocitl třeba útočník Daniel Voženílek, který se do speciální formace běžně nedostává.
„Musíme na oslabení zapracovat. Já v něm nehraju, ale začal jsem, ještě se na systém musím pořádně podívat. Nicméně základ je blokovat střely. Sedneme si k tomu, připravíme se. Čísla jsou tristní, což v hokeji rozhoduje. Ale máme ve skupině ještě prostor, dá se v tom zlepšit,“ věřil křídelník třineckých Ocelářů.
Komplexní Kaut je rád za šanci
Určit efektivní strategii není na obřím švýcarském letišti snadné. Ofenzivní hráči mají velký prostor k manévrům, navíc abyste vyhodili kotouč z defenzivní zóny, potřebujete po mantinelu poslat pořádnou šlupku. Jinak hrozí, že soupeř osvobození zachytí a bude pokračovat ve vlastních plánech. Chcete hlavně bruslařsky kvalitní bojovníky, obratné při změnách směrů. S rychlým přístupem k protivníkům.
Pro Josefa Kořenáře či Dominika Pavláta se staly problémem rovněž clonící hráči. Jenže pokud by se jim obránci věnovali zblízka, nemusí být ve správné pozici proti střele, vlastnímu brankáři mohou ještě přitížit.
„Nedá se svazovat, hrát jeden na jednoho. Hráče před brankou musíme tolerovat. Nedá se příliš startovat ani na odražené puky, vyvíjet tlak. Jakmile vás soupeř přehraje, jste na širokém ledě strašně daleko od správné pozice. Na farmě v Charlotte jsem zvyklý, že na soupeře vletíme, hrajeme skoro jako v poměru pět na pět,“ líčil mladý defenzivní obránce Marek Alscher.
Přestože se Čechům dosud v nevýhodách nedařilo, třeba forvard Kaut je za šanci změnit negativní bilanci rád. Oslabení v Pardubicích sice v předchozí sezoně příliš nehrál, jinak se ovšem považuje za komplexního hráče.
„Oslabení jsem hrál pět let v Americe, pak taky pod Varaďou. Nemyslím, že je to pro mě nějaký problém. Díky tomu si víc věřím. V Pardubicích se mnou počítají jako se střelcem, o to líp se teď cítím na MS. Můžu hrát dopředu i dozadu,“ avizoval Kaut.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0