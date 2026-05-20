Trumfy Česka pro zbytek MS: vnitřní síla, mix zkušeností a mládí i Rulíkovo loučení
Může to jít! Pak facka a trapas. Následovala skvělá odpověď. Dosavadní průběh hokejového šampionátu ukázal několik tváří českého týmu. A jak to s ním bude dál? Na co se může spolehnout? Deník Sport hledá základní pilíře, o které se může parta kolem kapitána Romana Červenky opřít. Určitě se dají najít. Ve středu od 16.20 je na řadě Itálie. Jestli to národní tým myslí s bojem o medaili vážně, zaváhání ve stylu Slovinců už se nesmí opakovat. Program MS v hokeji 2026 >>>
Žádná cesta za úspěchem se neobejde bez klopýtnutí. Bez momentu, o němž si po letech řeknete: Tady se to zlomilo.
Švýcarsko 2026 se může s odstupem let popisovat jako turnaj, v němž podceňovanému týmu pomohla facka se Slovinci. Právě po něm parta ukázala zdravý charakter. A bude se připomínat následná skvělá reakce se Švédy. Historická ztráta bodů mohla mužstvo, v němž je osm nováčků, zašlapat do země.
Jenže prvotní reakce byla zdravá. Reprezentace vybojovala zápas se Švédy, v němž se navíc vypořádala s kritickou situací. V návalu emocí se Jan Ščotka, v dobré víře postavit se za spoluhráče, vyfauloval a tým dvakrát inkasoval v oslabení.
Hned po zápase se za něj veřejně postavili spoluhráči i trenéři. Druhý den se kál sám viník a všem poděkoval. „Tohle je na týmovém sportu hezké. Když někdo udělá chybu, pořád je zbytek týmu, který to může napravit. Všem velké díky,“ říkal obránce Komety. Jeden z tmelů mužstva.
Z výše uvedeného se dá vydedukovat, že tým má svoji vnitřní sílu. To se dalo vyčíst i z nenápadné věty, kterou po úterním dobrovolném tréninku, na němž se mimochodem sešel téměř kompletní tým, vypustil útočník Martin Kaut. „Média nečtu, nevím, co se řeší. Ale víme, jakou sílu máme v kabině, což je nejdůležitější.“
Přeloženo: I když nám fanoušci, experti i novináři nakládají, my jim ukážeme! Motivace, která stála za úspěchem výběrů, s nimiž se moc nepočítalo. Sociální sítě, v dnešním světě důležitý hráč v mozaice, z nichž se skládá výkon sportovních týmů, připomínají rok 2010. Prohra s Nory, po níž přišel lynč. Proslov Jaromíra Jágra a pak už to šlo. Až se došlo na Staromák.
Legenda s číslem 68 už zápasy sleduje v televizi, ale má zdatného nástupce. Romana Červenku, jenž se učil právě od nejslavnějšího českého sportovce.
Gólmani a dravé mládí
Týmovost, vnitřní duch. Klíčové faktory, o které je postaráno. A o co dalšího se může výběr opřít? Možná to na první pohled nevypadá, ale i o gólmany. V akci se zatím objevili Josef Kořenář a Dominik Pavlát. Třetím do party je Petr Kváča.
Také strážce brankovište žene touha ukázat, že dokážou podržet tým i bez věhlasného jména z NHL. „Jsme na mistrovství světa jako jeden tým. Kořen chytal skvěle, je to výborný brankář. Máme tady gólmanskou bublinku, v ní si děláme srandu,“ říká Pavlát, jemuž rodiče dali jméno po Haškovi, legendě z Nagana. Má i jeho číslo 39.
Se Slovinci prožil krutou premiéru na šampionátu. Ale i tady se ukazuje sepětí mužstva. Dál mu věří. Je otázka, kolikrát ještě dostane šanci, pozici jedničky si vychytal Josef Kořenář. Byl hozený do vody, ale dvěma zápasy proplaval víc než slušně.
Reprezentaci se vzdaluje už i teoretická naděje zlákat Jakuba Dobeše, hvězdu Canadiens, ale pokud si Kořenář udrží výkonnost, netřeba panikařit.
Další devízou české hry může být mix zkušeností a kreativity v obraně. Filip Hronek, dlouhodobě nejlepší český bek, jenž na ledě tráví v průměru přes 24 minut, si dokáže kočírovat i dravé mládí. Od toho je v kabině také Michal Kempný, který minulé utkání kvůli lehkým zdravotním potížím neodehrál, ale v úterý už byl na ledě.
Když se podíváte na to, co si dovolí dvacetiletý Tomáš Galvas, můžete doufat, že právě jeho neotřelé řešení může v dalším průběhu vykouzlit akci, po níž padne klíčový gól. To samé Tomáš Cibulka, jemuž také nechybí zdravé sebevědomí a do obrany přináší svěží vítr. Třeba právě efekt mládí doplní zkušenost a vznikne správný mix.
Kanonýři i Rulík Boys
V jiném článku web iSport popisuje problematické oslabení, které musí projít nápravou. Je třeba vyštelovat i přesilovku, v níž dřímá potenciál. Pozitivní je, že pověst kanonýra zatím potvrzuje Dominik Kubalík, jenž se už trefil dvakrát. Zvlášť proti Švédům byla jeho přesná rána klíčová. Odvrátila závan deprese po neuznaném gólu.
Dvakrát se prosadil i Matěj Blümel, kterého nechal kouč Radim Rulík jeden zápas odpočinout na tribuně. Třeba se ukáže, že i tohle byl geniální tah.
Existuje ještě jeden faktor, na který se může mužstvo spolehnout. Efekt loučení Rulík Boys. Současný realizační tým po šampionátu končí. A jestli něco nechce před přesunem do Kladna, je to odjet s fiaskem. Mýlí se ti, kteří si myslí, že už to chtějí jenom doklepat…
Ne. Nástupcům, jak jim velí hrdost, chtějí předat úspěšný tým.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0