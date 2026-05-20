Česko - Itálie 3:1. Drama s outsiderem! Národní tým na MS vyklouzl z dalšího nerváku
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Berete léky na vysoký tlak? Jestli to takhle půjde dál, raději si sežeňte další balení. Protože české zápasy na mistrovství světa jsou jenom pro silné nátury. Po porážce se Slovinci hrozila další blamáž. Tentokrát s Itálií, Češi po dvou třetinách prohrávali 0:1. Fanoušci i trenéři museli mít nervy nadranc. Ale nakonec se Červenka a spol. vyhrabali z bahna. Vyhráli 3:1. Ale místo, aby si došli k přesvědčivé výhře, zase se museli vydat ze všech sil. Fyzických i psychických. Až 54 sekund před koncem se trefil Dominik Kubalík do odkryté branky a mohl Čechy zbavit stresu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Kdo si myslel, že reprezentace po fiasku se Slovinci už se pochlapí, tak se šeredně mýlil. Jako bláhový se v kontextu dění na ledě zdá dotaz redaktora iSport.cz po dopoledním rozbruslení na asistenta Jiřího Kalouse: Věříte, že tentokrát bude zápas o něco pohodovější?
„Pohoda na mistrovství světa úplně nejde říct, musí se odmakat každá vteřina každého utkání,“ řekl k tomu zkušený kouč. To ale jistě ani on sám netušil, že národní tým bude po dvou třetinách prohrávat 0:1! Poměr střel po dvou částech byl 39:8 pro národní tým.
V italské brance se činil brankář, o němž už před utkáním iSport referoval. Damian Clara. Popisoval jeho kvality, že je to téměř dvoumetrový obr, jenž je budoucí konkurencí Lukáše Dostála v Anaheimu. Muž, kterého zapsali Italové na soupisku před zápasem. A v něm ukázal, proč je o něj zájem i v zámoří. A proč zářil už na olympiádě v Miláně.
V hale BCF ve Fribourgu byl gólman s číslem 39. Jenže nebyl to Dominik Pavlát, kdo připomínal Dominika Haška. Právě italský brankář někdy přiváděl české hráče k šílenství. Ale nutno říct, že tým kolem Červenky mu to hodně ulehčil. Chyběl větší důraz, hráči pálili častokrát mimo.
Vymodlené vyrovnání přišlo v čase 45:14. A byl přesně ve stylu toho, co se říká, když se nedaří. Stačí nějaká šmudla! Jeden z Italů natlačil Daniela Voženílka na vlastního brankáře, který se ocitl mimo postavení. A puk si po sérii odrazů dostal za brankovou čáru.
No a spása přišla z hokejky Jakuba Fleka. Ten předtím v utkání spálil dvě jasné šance, ale tentokrát si jeho střela z první z prostoru mezi kruhy našla cíl.
Ta úleva! Flek zvedl ruce k nebi. Byl to gól, který možná zachránil české akcie na šampionátu. Protože prohrát i s Italy? Radši nedomýšlet… V závěru pak do odkryté branky potvrdil českou výhru 3:1 Dominik Kubalík.
Marné bylo povzbuzování místních dětí, které držely v ruce českou vlajky. A tam nápis: Do toho! To se na českého kapitána přišel podívat i místní mládežnický výběr. Jejich trenér přišel v dresu a vzadu stálo: CERVENKA.
Byl to dlouho festival českého zmaru. V polovině druhé třetiny jel sám na italského fantoma v brance právě rychlík Flek. Jenže Clara jeho pokus vyškrábl vyrážečkou. V předklonu jel na střídačku, jeho obličej se objevil na obří kostce. A nahlas sám na sebe zanadával.
Pohroma nastala v čase 29:23. Nick Saracino, útočník Bolzana, obkroužil branku. Puk se od betonu odrazil do branky, zpátky do betonu a ven. Jenže už podle záběrů, které běžely na kostce, se zdálo, že puk byl za brankovou čárou. Fanoušci doufali, že se jedná o optický klam.
Bohužel ne. Sudí po krátké konzultaci u videa ukázali: Platí!
Byla to tvrdá realita. Italové se dostali do vedení 1:0 a Češi spustili dlouhé marné dobývání začarované italské klece.
Až v závěrečné části favorit stav otočil. Ale ty nervy…
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0