ONLINE: Česko - Itálie. Národní tým hraje na MS čtvrtý zápas, uspěje s outsiderem?
Česká hokejová reprezentace nastupuje na mistrovství světa ke čtvrtému zápasu a proti Itálii chce navázat na vítězství nad Švédskem 4:3. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další šok, který přinesla sobotní porážka v prodloužení se Slovinskem. Začátek utkání je naplánován na 16:20 a vy ho můžete sledovat na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|2
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|3
Česko
|3
|2
|0
|1
|0
|10:7
|7
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|3
|0
|0
|0
|3
|1:14
|0