Američané se nadřeli, Němce udolali až v nájezdech. Vysoké výhry Švédska a Švýcarska
Američtí hokejisté se ve středečním programu hokejového MS nečekaně trápili proti Německu, zápas skupiny A nakonec zvládli 4:3 po samostatných nájezdech. Ve stejné skupině v Curychu nezávahali domácí Švýcaři, Rakušany porazili vysoko 9:0. Nezaváhali ani Švédové, kteří v „béčku“ ve Fribourgu přehráli Slovince 6:0.
Skupina A
Rakousko - Švýcarsko 0:9
Švýcaři deklasovali v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrtém vystoupení na turnaji ztratili první body.
USA - Německo 4:3 po nájezdech
Američané si připsali ve čtvrtém utkání druhou výhru. Němci dosáhli na první bod. V rozstřelu rozhodl o výhře obhájců titulu a olympijských vítězů z Milána Ryan Leonard. V barvách USA se poprvé na turnaji objevil útočník Matthew Tkachuk, který v minulých dvou letech slavil s Floridou zisk Stanleyova poháru.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|4
|0
|0
|1
|3
|5:15
|1
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0
Skupina B
Česko - Itálie 3:1
Švédsko - Slovinsko 6:0
Švédové si ve čtvrtém utkání na turnaji připsali druhou výhru. Dvěma góly se na tom podíleli útočníci Lucas Raymond a Jacob de la Rose, jenž dnes oslavil 31. narozeniny. Čisté konto udržel Arvid Söderblom. Švédové se ve skupině B posunuli na 4. místo, Slovinci jsou s třemi body šestí.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|5
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0