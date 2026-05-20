Američané se nadřeli, Němce udolali až v nájezdech. Vysoké výhry Švédska a Švýcarska

Američtí hokejisté se ve středečním programu hokejového MS nečekaně trápili proti Německu, zápas skupiny A nakonec zvládli 4:3 po samostatných nájezdech. Ve stejné skupině v Curychu nezávahali domácí Švýcaři, Rakušany porazili vysoko 9:0. Nezaváhali ani Švédové, kteří v „béčku“ ve Fribourgu přehráli Slovince 6:0.

Skupina A

Rakousko - Švýcarsko 0:9

Švýcaři deklasovali v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrtém vystoupení na turnaji ztratili první body.

USA - Německo 4:3 po nájezdech

Američané si připsali ve čtvrtém utkání druhou výhru. Němci dosáhli na první bod. V rozstřelu rozhodl o výhře obhájců titulu a olympijských vítězů z Milána Ryan Leonard. V barvách USA se poprvé na turnaji objevil útočník Matthew Tkachuk, který v minulých dvou letech slavil s Floridou zisk Stanleyova poháru. 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko4400022:412
2Finsko3300013:49
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Maďarsko310028:83
6Lotyšsko310025:73
7Německo400135:151
8Velká Británie300033:150

    Skupina B

    Česko - Itálie 3:1

    Švédsko - Slovinsko 6:0

    Švédové si ve čtvrtém utkání na turnaji připsali druhou výhru. Dvěma góly se na tom podíleli útočníci Lucas Raymond a Jacob de la Rose, jenž dnes oslavil 31. narozeniny. Čisté konto udržel Arvid Söderblom. Švédové se ve skupině B posunuli na 4. místo, Slovinci jsou s třemi body šestí.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Česko4301013:810
    2Kanada3300016:49
    3Slovensko3210011:68
    4Švédsko4200218:116
    5Norsko320019:26
    6Slovinsko401127:173
    7Dánsko300034:150
    8Itálie400042:170

