ONLINE: Švýcaři proti Rakousku, Němci měří síly s USA. Švédsko vs. Slovinsko
Domácí Švýcaři na svém mistrovství světa ještě neprohráli, ve středu od 16:20 svádí souboj s také stoprocentním Rakouskem. Večer od 20:20 hrají Němci, kteří ještě neuzmuli ani bod, proti USA. Švédové po porážce s Českem 3:4 zápolí se Slovinci. Zápasy světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu.Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|1
Švýcarsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|3
|3
|0
|0
|0
|12:5
|9
|4
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0