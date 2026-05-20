ONLINE: USA - Německo 1:1, Švédsko proti Slovinsku. Švýcaři nasypali Rakušanům DEVĚT gólů!

Švýcaři si proti Rakousku zastříleliZdroj: ČTK
Švýcaři hráli v dalším zápase MS s Rakouskem
Domácí Švýcaři na mistrovství světa ještě neprohráli a turnajem suverénně kráčí dál, Rakušany rozdrtili vysoko 9:0. Večer od 20.20 hrají Němci, kteří ještě nezískali ani bod, proti USA. Švédové po porážce s Českem 3:4 zápolí se Slovinci. Zápasy světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>

Skupina A

Rakousko - Švýcarsko 0:9

Švýcaři deklasovali v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrtém vystoupení na turnaji ztratili první body.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko4400022:412
2Finsko3300013:49
3Rakousko4300112:149
4Maďarsko310028:83
5USA310028:103
6Lotyšsko310025:73
7Německo300032:110
8Velká Británie300033:150

