ONLINE: USA - Německo 2:3, Švédsko proti Slovinsku. Švýcaři nasypali Rakušanům DEVĚT gólů!
Domácí Švýcaři na mistrovství světa ještě neprohráli a turnajem suverénně kráčí dál, Rakušany rozdrtili vysoko 9:0. Večer od 20.20 hrají Němci, kteří ještě nezískali ani bod, proti USA. Švédové po porážce s Českem 3:4 zápolí se Slovinci. Zápasy světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Skupina A
Rakousko - Švýcarsko 0:9
Švýcaři deklasovali v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrtém vystoupení na turnaji ztratili první body.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|5
USA
|3
|1
|0
|0
|2
|8:10
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|3
|0
|0
|0
|3
|2:11
|0
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0
Skupina B
Česko - Itálie 3:1
Více o zápase národního týmu čtěte ZDE >>>