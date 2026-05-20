ONLINE: USA - Německo 3:3, prodlužuje se. Vysoké výhry Švédska a Švýcarska

Američané hráli na MS proti Německu
Američané hráli na MS proti Německu
Švédsko si bez problémů poradilo se Slovinskem
Švýcaři si proti Rakousku zastříleli
Švédsko si bez problémů poradilo se Slovinskem
Gólová radost německých hokejistů
Švýcaři si proti Rakousku zastříleli
Švýcaři si proti Rakousku zastříleli
Američané hráli na MS proti Německu
Domácí Švýcaři na mistrovství světa ještě neprohráli a turnajem suverénně kráčí dál, Rakušany rozdrtili vysoko 9:0. Večer od 20.20 hrají Němci, kteří ještě nezískali ani bod, proti USA. Švédové si poradili se Slovinskem 6:0. Zápasy světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>

Skupina A

Rakousko - Švýcarsko 0:9

Švýcaři deklasovali v Curychu Rakousko 9:0 a mají v čele skupiny A plný počet 12 bodů. Svěřenci trenéra Jana Caudieuxe vedli už ve 14. minutě 4:0. Po dvou gólech obhájců stříbra z minulých dvou let dali Théo Rochette, který si připsal i asistenci, Nico Hischier a Damian Riat. Tři body za gól a dvě asistence měl také Timo Meier a tři přihrávky zaznamenal Sven Andrighetto. Gólman Leonardo Genoni vychytal v 51. utkání na šampionátech třinácté čisté konto. Rakušané ve čtvrtém vystoupení na turnaji ztratili první body.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko4400022:412
2Finsko3300013:49
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Maďarsko310028:83
6Lotyšsko310025:73
7Německo400135:151
8Velká Británie300033:150

    Skupina B

    Česko - Itálie 3:1

    Švédsko - Slovinsko 6:0

    Švédové si ve čtvrtém utkání na turnaji připsali druhou výhru. Dvěma góly se na tom podíleli útočníci Lucas Raymond a Jacob de la Rose, jenž dnes oslavil 31. narozeniny. Čisté konto udržel Arvid Söderblom. Švédové se ve skupině B posunuli na 4. místo, Slovinci jsou s třemi body šestí.

