Rulíkův nástupce Moták: Bude mě zajímat NCAA i AHL, chystáme si spolupracovníky
Po dalším vystoupení národního týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku byl speciálním hostem ZIMÁKU ŽIVĚ Zdeněk Moták. Nástupce Radima Rulíka ve funkci kouče národního týmu krom zevrubného hodnocení nevšedního duelu s Itálií (3:1) čelil i řadě otázek ohledně svého nového působiště. A dal všem na srozuměnou, že se bude intenzivně zajímat o všechny soutěže, v nichž narazíte na zajímavé české hráče s potenciálem. Rovnou zmínil i vysokoškolskou NCAA. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
„Máme tam nyní hodně zajímavých mladých hráčů, kteří pracují ve výborných tréninkových podmínkách,“ prohlásil Moták v Zimáku s tím, že pro zámořské soutěže chystá společně s kolegy síť spolupracovníků, kteří budou poskytovat detailní zprávy o tom, jak si Češi nejen v NHL vedou.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0