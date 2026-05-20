Ital, který trápil Čechy. Kdo je Clara? Žolík v bráně, budoucí Dostálova konkurence
Pozor na ně. Poté, co Češi prožili při porážce 2:3p se Slovinskem, nemohli logicky podcenit ani dalšího méně renomovaného protivníka na mistrovství světa. Nicméně s největším trpaslíkem skupiny B z Itálie se přesto trápili, nakonec po obratu ve třetí třetině vyhráli 3:1. Mohl za to hlavně brankář Damian Clara, který dlouho zastavoval české šance a nakonec zapsal 55 zákroků. Italové vytáhli z rukávu eso budoucnosti.
Brankář Damian Clara patří stejně jako Lukáš Dostál do majetkového soupisu Anaheimu, vyrostl ke dvěma metrům a dělá jedničku švédského Brynäs. Na konci sezony si ho Ducks vytáhli na farmu do AHL.
Italové napsali horu v brance na soupisku právě před zápasem s Čechy. Šedesátý hráč draftu 2023 patřil k hlavním nadějím hokejistů z Apeninského poloostrova na letošní domácí olympiádě, chytal ve všech čtyřech zápasech a udržel si úspěšnost 91,1 %. Za vesměs slabou obranou hokejového outsidera mimořádný výkon.
Brankář z širšího kádru Anaheimu ukázal, že favority potrápit umí. Klubová sezona mu tolik nevyšla, nicméně v mladém věku odchytal 33 utkání v nejvyšší švédské soutěži. To, zvlášť u Itala, není samo sebou. Možný budoucí konkurent Lukáše Dostála u Ducks se dlouho pokoušel nabourat pohodu Rulíkova výběru po vítězství nad silným Švédskem.
„Porada teprve proběhne, ještě se o něm pobavíme,“ avizoval ještě před zápasem po skromném středečním rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous, o silné individualitě v řadách protivníka blíž mluvit nechtěl. „Italové mají dobré vstupy do zápasů, dobré první třetiny. Vlastní šikovné hráče, kteří se umí střelecky prosadit. Musíme si dát pozor od začátku, abychom zvládli dobře herní situace, které jsme ne vždy správně sehráli proti Slovincům,“ varoval kouč před soupeřem, který však zvládl jediný gól za tři duely.
Jedním z lídrů italského mužstva je také kanadský rodák Phil Pietroniro, dobře známý obránce z působení u kladenských Rytířů. Na české adrese strávil poslední dva roky, smlouvu má ještě také pro příští sezonu. Pro iSport mluvil o italském nastavení po utkání s Kanadou a porážce 0:6.
Cílem je záchrana
„Je pro nás privilegium, když se můžeme potkat s hvězdnými hráči. Toužíme ukázat, že se dokážeme v zápasech držet. Je naším cílem se zlepšovat a samozřejmě se chceme udržet v elitní skupině. Ukázat světu, že sem patříme, zvládneme se měřit. Že hrajeme proti Čechům, je pro mě zábava,“ pronesl hráč původem z Montrealu.
Působení v Kladně si nemůže vynachválit. „Velmi mi pomohlo. Jako dítě jsem si říkal, že chci hrát na co nejvyšší úrovni. Nyní je to v Česku, kde se mi moc líbí. Mám štěstí, že Kladno můžu nazývat svým domovem poslední dva roky. A v příští sezoně to tak bude taky. Velká pocta, být v mužstvu s Jaromírem Jágrem. Opravdu mimořádné. Hodně jsem se od něj naučil. Mám to jako privilegium, které neberu za samozřejmé,“ povídal asistent italského kapitána Alexe Trivellata.
Pietroniro se na kladenskou budoucnost s dalšími zvučnými posilami v zásobě těší. Od příští sezony ho bude rozvíjet trenérský štáb Radima Rulíka, který k Rytířům přechází. I v tom je pro jednatřicetiletého Itala duel speciální.
„Chceme s Kladnem předvést jízdu. Věřím, že budeme mít velmi dobrý tým. Náš management odvedl kvalitní práci, budeme silní, na což se těším. Už na konci sezony jsme proti Spartě potvrdili, že se v nás lidé spletli, a můžeme dojít mnohem dál, než si mysleli. Byl jsem na nás hrdý,“ pravil Pietroniro.