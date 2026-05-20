Italský hrdina, co trápil Čechy. Po malém zázraku chválil Dostála: Skvělý, vzal mě k sobě
Před Českem se zjevila italská hora, přelézt ji dalo zabrat. Jednadvacetiletý brankář Damian Clara pořádně potrápil výběr Radima Rulíka. Poté, co Češi prožili při porážce 2:3p se Slovinskem, nemohli logicky podcenit ani dalšího méně renomovaného protivníka na mistrovství světa. Nicméně s největším trpaslíkem skupiny B z Itálie se přesto trápili, nakonec po obratu ve třetí třetině vyhráli 3:1. Za vyrovnaný příběh mohl hlavně brankář Damian Clara, který nakonec zapsal 55 zákroků. Italové vytáhli z rukávu eso budoucnosti, možného kolegu Lukáše Dostála. Program MS v hokeji 2026 >>>
Brankář Damian Clara patří stejně jako Lukáš Dostál do majetkového soupisu Anaheimu, vyrostl ke dvěma metrům a dělá jedničku švédského Brynäs. Na konci sezony si ho Ducks vytáhli na farmu do AHL. Tam se s českým kolegou potkal.
„Poznal jsem ho před třemi týdny. Je to skvělý kluk, přijal mě k sobě, vysvětlil mi, jak to v Americe funguje. Měli jsme spoustu konverzací o hokeji a celkově životě. Je to skvělý brankář a osobnost, těším se, až ho poznám ještě víc v budoucnu,“ promluvil hrdina Italů.
Ti napsali horu v brance na soupisku právě před zápasem s Čechy. Šedesátý hráč draftu 2023 patřil k hlavním nadějím hokejistů z Apeninského poloostrova na letošní domácí olympiádě, chytal ve všech čtyřech zápasech a udržel si úspěšnost 91,1 %. Za vesměs slabou obranou hokejového outsidera mimořádný výkon.
Brankář z širšího kádru Anaheimu ukázal, že favority potrápit umí. Klubová sezona mu tolik nevyšla, nicméně v mladém věku odchytal 33 utkání v nejvyšší švédské soutěži. To, zvlášť u Itala, není samo sebou. Možný budoucí konkurent Lukáše Dostála u Ducks se dlouho pokoušel nabourat pohodu Rulíkova výběru po výhře nad silným Švédskem.
„Všichni známe jeho kvality, skvělý gólman. Chytal fakt výborně, dával jim šanci na vítězství do poslední chvilky,“ ocenil Claru Jakub Flek, nakonec autor rozhodujícího gólu na 2:1.
Dosud gólman švédského Brynäs Fleka i další hráče národního týmu pořádně potrápil. Předvedl podobně fascinující představení jako v kvalifikačním utkání olympijských her proti Švýcarům. Tehdy zachytil 48 střeleckých pokusů.
Proti Česku byl ještě pod větší palbou, sahal po absolutním rekordku v počtu zásahů na mistrovství světa. „Vážně? To jsem ani nevěděl. Popravdě jsem čekal tak třicet, maximálně čtyřicet střel. Ale Češi pálili ze všech pozic. Někdy je to jednodušší, zůstáváte ve flow. Druhý gólman to měl mentálně možná těžší, klobouk dolů, jak před koncem udělal zásadní zákroky. Pro mě to zase bylo náročnější fyzicky,“ popisoval Clara.
Italům ovšem první body na turnaji ani příjezd bezmála dvoumetrového brankáře nepřihrál. Není tajemstvím, že potřebujeme body, jestli chceme zůstat nahoru. Ale zlepšili jsme se, mladí kluci dělají kroky dopředu. Byl jsem trošku zklamaný při gólu na 1:1, cítil jsem kontakt s hráčem, ale musím se ještě podívat na záznam," pravil jednadvacetiletý talent.