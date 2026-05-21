Méďa Lešák: Od Ester k hokeji! Fyzioterapeut vzpomíná na Ledeckou, teď pomáhá Červenkovi
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Čtyři roky pracoval u Ester Ledecké. Byl u jejího olympijského triumfu v Pekingu. Ale také přitom, když ji podpíral, aby vůbec mohla dojít na dopingovou kontrolu. Fyzioterapeut Michal Lešák, přezdívaný Méďa, se před šampionátem přesunul ve stejné pozici k hokejové reprezentaci. „Je to pro mě další neuvěřitelný zážitek. Moc si toho vážím," tvrdí v rozhovoru pro iSport. V něm vzpomíná i na to, že Ester byla blázen do tréninku. A co říká na Romana Červenku?
Fenomenální obojživelnice Ledecká v rozhovorech často mluvila o Méďovi. Jakou je oporou i mentální vzpruhou. „Jsem rád, že to klapalo,“ popisuje Lešák, který se v posledních letech věnuje i světovým sportovcům, kteří jsou ve skupině spadající pod Red Bull.
S nimi byl na poslední zimní olympiádě v Miláně. Na jedné z fotografií třeba drží zlatou medaili, kterou vybojoval čínský snowboardista Su I-ming v disciplíně slopestyle. Teď je součástí hokejové reprezentace.
Jak jste se dostal k hokeji?
„Díky kamarádovi Radovanu Sakalášovi, který už je u reprezentace dlouho jako fyzioterapeut. Známe se spoustu let. Už od té doby, co jsem se přestěhoval do Prahy a začal jsem po studiu pracovat v Ústřední vojenské nemocnici. Byli jsme spolubydlící. Už jsme to plánovali před mistrovstvím světa v Praze, že jim pomůžu, ale potom to nevyšlo z časových důvodů. Moc si vážím, že jsem dostal takovou šanci.“
Jaké máte zkušenosti s tímto národním sportem?
„Rok jsem byl u německého týmu Red Bull Mnichov, který v sezoně 2022/23 zrovna vyhrál titul. Ale na reprezentační úrovni jsem poprvé.“
A co na to říkáte?
„Super! Neuvěřitelná zkušenost. Doteď jsem dělal v 99 procentech s individuálními sportovci. Od Ester i přes freestyle lyžování a snowboarding. Týmový sport je úžasný. Navíc