Rulík se zlobil: Hrajeme jinak než proti Švédům nebo Kanadě. Ostuda? To neřeším, potřebuju...
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Třetí nervák v řadě. Po zpackané partii se Slovinci přišla na mistrovství světa emočně náročná výhra českých hokejistů nad Švédy. A teď další nápor na hlavu. „Neřeším, jestli to může být ostuda, nebo ne. Spíš potřebuju, aby hráči nastupovali na střídání ve správném nastavení,“ reagoval kouč Radim Rulík po vydřeném vítězství 3:1 nad Itálií. A naznačil, že nebyli od začátku správně nastavení. Právě stejně jako se Slovinci. A vítá, že má jeho tým před sebou dva dny bez zápasu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Poměr střel 58:15. Ale i tak vydřené vítězství, které národní tým získal až otočkou ve třetí části. Opět to byla infarktová podívaná. „Jeden den dáme úplně volný,“ uvedl český kouč.
O kolik let jste během dvou třetin zestárnul?
„Tak zestárnul… Není to příjemný. Měli jsme celkově asi 104 střeleckých pokusů a z toho šlo přes padesát na branku. Ale gól ne. Byl to houževnatý soupeř do obrany, dobrý gólman. Prostě strašně těžký. Potřebovali jsme něco proměnit, aby Italové trošku otevřeli hru a prostě měli jsme nějaký prostor. To se nám dlouho nedařilo, vůbec to nebyl lehký zápas.“
Co vyčítáte hráčům?
„Ani ne vyčítám. Spíš mám pro ně návody, ale bohužel oni jsou prostě na ledě a dělají rozhodnutí. Když se předrží puk a všechno se zpomalí, tak proti takovým obranám to nefunguje. Je třeba si to dát z první a finální nahrávku je třeba střílet z voleje. Plus clonit a mít tlak do předbrankového prostoru, protože pak se puky odrazí. Z italského brankáře se pár puků odrazilo před něj, ale my jsme tam nebyli, protože jsme neměli ten drive do branky.“
Až Jakub Flek při klíčovém gólu na 2:1 poslechl.
„Hlavně tam clonil Kubalík. Gólman neviděl a to bylo přesně to, co jsme potřebovali. Plus výborná střela z voleje od Kuby. Nevidím hráčům do hlavy, ale po Slovincích jsme samozřejmě reagovali. Nechtěli jsme dopustit podobný zápas, i když to tak vypadalo. Je potřeba si z toho vzít další zkušenosti. Ještě nás čekají další utkání, musíme se z nich poučit a reagovat dřív.“
Co jste říkal na italského brankáře Damiana Claru?
„Asi měl i štěstí, ale byl velikej, zabral spoustu místa. Trvalo nám, než jsme se přes něj dostali.“
Jak jste na hráče působil před třetí částí?
„Rozhodili jsme se přeskládat sestavu, změnili jsme útoky a myslím si, že bylo důležitý.“
Další nevděčný zápas pro Dominika Pavláta, že?
„Pro něj těžký. Nevím, kolik měl zásahů, ale ve třetí třetině nás podržel. Byl tam jeden špičkovej zákrok, ta přihrávka do slotu a tu chytil.“
Blesklo vám hlavou, aby nebyla ostuda? Což by asi porážka od Italů byla.
„Já to takhle nevnímám. Neřeším, jestli ostuda, nebo ne. Já spíš potřebuju, aby hráči nastupovali na střídání ve správném nastavení. Já to ze střídačky poznám hned na začátku, jak je mužstvo nastavený v hlavě. Je diametrální rozdíl, když hrajeme proti Švédsku, Kanadě. Nebo když hrajeme proti Slovinsku, Itálii. A to říkám s veškerým respektem k těm týmům. Jde o to, aby hráči z každého zápasu udělali zkušenost a nepřešli to.“
Takže to podle vás podvědomě podcenili?
„Já nevím, no. To je spíš otázka pro ně. Já to jenom tak hodnotím komplexně, co na ledě vidím. Každý hráč má nějaké vědomí, podvědomí, jak je nachystanej. Jestli si třeba myslí, že zrovna dneska by mohl dát první gól na šampionátu... Já do toho nevidím a nedokážu to rozšifrovat. Každopádně ve třetí třetině jsme to otočili a byl tam už týmovej duch. Jak jsme vedli 2:1, tak už jsem věděl, že to nepustíme. Zase to bylo tak, jak to má být nastavený. Není to jednoduchý, je to obrovská zkušenost pro polovinu mužstva. Přeci jen je tady hodně hráčů poprvé.“
Má mužstvo po nervácích ještě dost psychických sil?
„Já si myslím, že jo. Tady jde spíš o výkon. O hru na ledě. Co jsme hráli se Švédy, nehráli jsme proti Itálii a Slovinsku. Až v nějakých momentech. V těch hráčích to je stoprocentně, ale musí to předvést pokaždé.“
Vítáte dva dny bez zápasu?
„Určitě ano. Jeden den dáme úplně volný.“
Hráči toho mají za sebou hodně, že?
„Není jednoduchý to na tomhle hřišti ulítat. Pokud je možnost, aby oddechli a vypnuli hlavu, tak toho využijeme.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|5
Švédsko
|3
|1
|0
|0
|2
|12:11
|3
|6
Slovinsko
|3
|0
|1
|1
|1
|7:11
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0