ZNÁMKY Česka: Červenka se ztrácí, Voženílek jako skříň. Z démona je proti trpaslíkům duch
Chvíli to vypadalo na další nečekanou blamáž, čeští hokejisté ale nakonec překvapení nedopustili. Zápas proti nepříjemné Itálii na mistrovství světa ve Švýcarsku otočili ve třetí třetině a zapsali vítězství 3:1. Klíčová rána vysvobození přišla od Jakuba Fleka, důležitý byl i příspěvek obránce Marka Alschera. Hned několik očekávaných lídrů ale neodehrálo zrovna nejlepší utkání... Jak si Češi proti Italům vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší). Program MS v hokeji 2026 >>>