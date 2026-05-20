Slavný trenér Italů po Češích pěnil: Gól po jasném faulu! Bojovali jsme s přísnými rozhodčími
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Italové pořádně provětrali psychiku a odolnost českého národního týmu na mistrovství světa. K utrápenému skupinovému vítězství pomohl gól Marka Alschera po intervenci Daniela Voženílka v brankovišti. Reklamace soupeře ovšem přišly kvůli jinému gólu. Finský trenér Jukka Jalonen viděl potíž před přesnou ranou Jakuba Fleka na 2:1. „Branka padla po jasném českém faulu. Viděli jsme ho, dali pak vítězný gól,“ stěžoval si bývalý kouč Suomi a současný stratég trpaslíka skupiny. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Možná byste čekali, že Italové s hlavním hrdinou Damianem Clarou v brance budou po těsné porážce řešit první trefu Rulíkovy party. Daniel Voženílek při ní zůstal v brankovišti, takže gólman se na své pracoviště vrátit nemohl. Nicméně sudí vyhodnotili moment tak, že si ho Italové způsobili sami. A Češi srovnali.
Jukka Jalonen se rozhodl po konzultaci s videokoučem neuplatit trenérskou výzvu. „Je to tak. Náš hráč útočníka natlačil na brankáře. Nebylo to nedovolené bránění,“ vysvětloval v klidu finský kouč, proslavený utěsněným defenzivním systémem.
Mnohem víc ho rozohnila jiná situace. A sice branka Jakuba Fleka, které podle kouče předcházel jednoznačný český prohřešek. Celkově mu přišlo, že metr mužů v pruhovaném byl až příliš utažený, takže favorit zápasu dostal čtyři přesilovky, v nichž ždímal italské síly.
„Bojovali jsme proti silnému protivníkovi i přísným rozhodčím. Ale tak to je. Jasný faul před druhým českým gólem,“ vykládal Jalonen.
Češi ve vlastních přesilovkách za celý zápas nic nevymysleli, oba góly ve třetí třetině padly v poměru pět na pět. Poslední razítko poslal Dominik Kubalík do odkryté italské klece 55 sekund před koncem duelu.
Proti Voženílkovi v brankovišti výrazně neprotestoval ani gólman Damian Clara. „Byl jsem samozřejmě v první chvíli zklamaný. Hráč do mě vrazil, ale potřebuji se podívat na záznam. Musel jsem to akceptovat, bylo to pořád 1:1, byla šance na prodloužení,“ bral hrdina za maskou situaci s klidem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|5
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0