Předplatné

Slavný trenér Italů po Češích pěnil: Gól po jasném faulu! Bojovali jsme s přísnými rozhodčími

Video placeholder
ZIMÁK s Motákem: Bude mě zajímat NCAA i AHL, chystáme si spolupracovníky, říká Rulíkův nástupce • Zdroj: iSport.cz
Jukka Jalonen se po porážce s Českem zlobil
Čeští hokejisté se radují z výhry
Dominik Pavlát vychytal výhru proti Italům
Čeští hokejisté se radují z výhry proti Itálii
Češi nakonec zúročili střeleckou převahu proti Itálii
Češi se radují z gólu proti Itálii
Česká radost po gólu
42
Fotogalerie
cze
MS v hokeji
Začít diskusi (0)

PŘÍMO Z FRIBOURGU | Italové pořádně provětrali psychiku a odolnost českého národního týmu na mistrovství světa. K utrápenému skupinovému vítězství pomohl gól Marka Alschera po intervenci Daniela Voženílka v brankovišti. Reklamace soupeře ovšem přišly kvůli jinému gólu. Finský trenér Jukka Jalonen viděl potíž před přesnou ranou Jakuba Fleka na 2:1. „Branka padla po jasném českém faulu. Viděli jsme ho, dali pak vítězný gól,“ stěžoval si bývalý kouč Suomi a současný stratég trpaslíka skupiny. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>

Možná byste čekali, že Italové s hlavním hrdinou Damianem Clarou v brance budou po těsné porážce řešit první trefu Rulíkovy party. Daniel Voženílek při ní zůstal v brankovišti, takže gólman se na své pracoviště vrátit nemohl. Nicméně sudí vyhodnotili moment tak, že si ho Italové způsobili sami. A Češi srovnali.

Jukka Jalonen se rozhodl po konzultaci s videokoučem neuplatit trenérskou výzvu. „Je to tak. Náš hráč útočníka natlačil na brankáře. Nebylo to nedovolené bránění,“ vysvětloval v klidu finský kouč, proslavený utěsněným defenzivním systémem.

Mnohem víc ho rozohnila jiná situace. A sice branka Jakuba Fleka, které podle kouče předcházel jednoznačný český prohřešek. Celkově mu přišlo, že metr mužů v pruhovaném byl až příliš utažený, takže favorit zápasu dostal čtyři přesilovky, v nichž ždímal italské síly.

„Bojovali jsme proti silnému protivníkovi i přísným rozhodčím. Ale tak to je. Jasný faul před druhým českým gólem,“ vykládal Jalonen.

Češi ve vlastních přesilovkách za celý zápas nic nevymysleli, oba góly ve třetí třetině padly v poměru pět na pět. Poslední razítko poslal Dominik Kubalík do odkryté italské klece 55 sekund před koncem duelu.

Proti Voženílkovi v brankovišti výrazně neprotestoval ani gólman Damian Clara. „Byl jsem samozřejmě v první chvíli zklamaný. Hráč do mě vrazil, ale potřebuji se podívat na záznam. Musel jsem to akceptovat, bylo to pořád 1:1, byla šance na prodloužení,“ bral hrdina za maskou situaci s klidem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Česko4301013:810
2Kanada3300016:49
3Slovensko3210011:68
4Švédsko4200218:116
5Norsko320019:26
6Slovinsko401127:173
7Dánsko300034:150
8Itálie400042:170

    Začít diskuzi

    Hokej 2026

    Česká hokejová reprezentace
    MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

    Česká hokejová extraliga

    Přestupy v Extralize ONLINE

    NHL

    Přestupy NHL

    Hokej výsledky * Reprezentace

    Doporučujeme

    Články z jiných titulů