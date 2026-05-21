Flek mezi legendami! Vstřelil gól na šestém MS. Úžasný výkon, chválí ho i Výborný
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Mezi dorostem a juniorkou na rok skončil s hokejem. Věnoval se florbalu, pak chuť na pokračování kariéry hledal s hobíky, kterým bylo okolo padesáti, šedesáti. A teď? Útočník Jakub Flek rozhodl partii s Italy. Ale co víc, dokázal skórovat na šestém mistrovství světa v řadě! „Úžasný výkon, gratuluju mu. Sám vím, že to není sranda,“ reagoval pro iSport absolutní rekordman David Výborný, jenž se prosadil dvanáctkrát (!) za sebou. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Až budete mít pocit, že jste na dně, vzpomeňte si i na jeho příběh. Na hokejistu, který měří 173 centimetrů a slýchával, že s touhle výškou ať na hokej zapomene. Jakub Flek se ale nevzdal. Zakousl se, začal se prát s osudem a zatím nad ním vyhrává na plné čáře.
Teď se současný kapitán Komety zapsal do historie. Vstřelil gól na šestém mistrovství světa v řadě bez přerušení. Což se v české historii vedle Výborného podařilo už jenom další ikoně – Martinu Procházkovi (8).
„Vždycky říkám, že na šampionáty se nejezdí honit osobní statistiky. Ale makat za tenhle znak vepředu,“ ukázal 33letý útočník na dres. „Samozřejmě, že to na mě na sítích někde vyskočilo. A je to obrovská čest. Nároďák pro mě vždycky bylo to nejvíc, čeho jsem v kariéře dosáhl. Moc si toho vážím,“ vykládal Flek.
Když poskytoval rozhovor, prošel za ním spoluhráč David Tomášek. A nahlas křikl: „Děkujeme Jakubovi Flekovi!“
Jeho gól na 2:1 do italské sítě byl zlomový. Ukázal, jaký je lídr. I když předtím nedal dvě velké šance, pak přišel jeho gólový moment. Pro něj to byl na letošním MS už druhý gól. A jenom tím potvrdil svoji pozici mezi největšími osobnosti českého hokeje. Alespoň podle statistických údajů.
„Pochopitelně ho sleduji. Dokázal se prosadit, i když není největší. O tom něco dobře vím. Takže je super, jak se mu daří. A držím mu palce i dál,“ řekl Výborný, pětinásobný mistr světa. Chvála, která Fleka pochopitelně těší. Zvlášť od něj. Hokejového velikána, ale postavou jako on.
„Davida jsem vždycky zmiňoval jako svůj hokejový vzor. Akorát on těch šampionátů má dvanáct, což je pro mě trochu nereálné,“ pousmál se útočník, kterého do velkého hokeje nachystaly Karlovy Vary. V nich se postupně vypracoval mezi extraligové hvězdy. A není divu, že po něm sáhla Kometa Brno. Tu dovedl před rokem k titulu.
Inspirativní pro mladé kluky
„Má za sebou příběh, který stojí za to sledovat. Cesty sportovců i hokejistů jsou různé. Je to zajímavé a inspirativní pro mladé kluky, aby viděli a měli před sebou příklady, že ne vždycky je cesta jednoduchá, přímočará. Ale že má spoustu zatáček a překážek, které je potřeba překonat, když se chce člověk někam dostat,“ řekl o Flekovi Jiří Kalous, asistent u reprezentace. A sportovní manažer Energie.
Dobře tedy ví, že v lázeňském městě na něj všichni rádi vzpomínají. „Je tam známou osobností, je populární. Vždycky, když přijede, všichni ho zdraví, má to tam rád. Navíc ve Varech žije i jeho rodina,“ podotkl.
Po utkání s Italy už bylo Flekovi hej. Ale po dvou třetinách to bylo horší. Hlavou se hráčům honily černé myšlenky. „Každému hned blesklo hlavou, ať to nedopadne stejně jako proti Slovinsku. Z naší strany v tom byla svázanost. Ale naštěstí jsme urvali tři body,“ oddychl si mistr světa z Prahy z roku 2024.
Také v tomto ohled má co dohánět. Rekordman a jeho vzor Výborný má pět titulů… Když tohle číslo uslyší, jen se pousměje. Ale i tak už se zařadil mezi elitu.
„Pro nás je velmi důležitý hráč,“ chválil hlavní kouč Radim Rulík
.
Kapitán týmu Roman Červenka hraje na třináctém šampionátu, čímž vytvořil absolutní rekord. Překonal právě Výbormého. Ale ne všechny byly v kuse. Nepřetržitě reprezentuje od sezony 2022, kdy pomohl týmu vybojovat bronz v Tampere. Pokaždé skóroval, prosadil se i teď ve Fribourgu, což je pátý turnaj.
Ze třinácti startů se mu stalo pouze jednou, v roce 2018, že by neskóroval. Tehdy se poprvé představil s kapitánským céčkem. Ale střelecky se soužil, v osmi utkáních si připsal dvě asistence. Gól žádný.
„Pokud mu vydrží forma a zdraví, nevidím důvod, proč by nemohl hrát za rok a přidat další góly," říká o něm Výborný, jenž reprezentoval nepřetržitě od roiu 1996. Tehdy slavil zlato ve Vídni. Pak přidal ještě další čtyři tituly.
„Není žádná sranda vydržet tak dlohuho. A navíc dát pokaždé gól. Pochopitelně mě to těší, ale rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. Tak uvidíme," dodává jeden z nejlepších útočníků v české historii.
Ve výčtu chybí Jaromír Jágr, který sice reprezentoval vždy, když mohl, jenže šampionáty absoloval pouze v případě, že v NHL nebojoval o Stanley Cup. Nebo během tříleté pauzy, kterou si dal od nejlepší ligy světa. A hrál za Omsk.
Nejvíce MS v řadě s gólem
- David Výborný: 12 (1996-2007)
- Martin Procházka: 8 (1995-2002)
- Jakub Flek: 6 (2021-2026)
- Roman Červenka: 5 (2022-2026)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|5
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0