Kanada v přestřelce zdolala Nory, Lotyšsko - Finsko 1:7. Chystají se i Slováci

Kanaďan Mark Scheifele proti Norsku na MS
Zdroj: ČTK / Anthony Anex
Norové slaví gól na MS proti Kanadě
Nor Noah Steen slaví gól proti Kanadě na MS
Norové slaví gól na MS 2026
Kanada zlomila odpor Dánů až ve třetí třetině
Kanadský Dylan Holloway proti Norksu na MS
Lotyš Martinš Dzierkals a Fin Olli Määttä na MS
Finové slaví gól proti Lotyšsku na MS
MS v hokeji
Dalším hracím dnem pokračuje hokejový šampionát. Pořádné drama přineslo klání mezi Kandou a Norskem, ve kterém Skandinávci několikrát vedli, ale nakonec padli v prodloužení. Večerní zápas skupiny B pak svedou Slováci proti Dánům. Seveřané stále v turnaji čekají na první bod. Skupinu A otevřel duel Finů, kteří deklasovali Lotyše. Švýcaři se představí ve večerním utkání, zastavit rozjetý tým se pokusí Britové. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na iSportu.

Skupina A

Lotyšsko - Finsko 1:7

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko4400022:412
2Finsko4400020:512
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Maďarsko310028:83
6Lotyšsko410036:143
7Německo400135:151
8Velká Británie300033:150

    Skupina B

    Kanada - Norsko 6:5p

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310022:911
    2Česko4301013:810
    3Slovensko3210011:68
    4Norsko4201114:87
    5Švédsko4200218:116
    6Slovinsko401127:173
    7Dánsko300034:150
    8Itálie400042:170
