ONLINE: Kanada maže manko s Nory, Lotyšsko - Finsko 1:3. Do akce půjdou i Slováci
Dalším hracím dnem pokračuje hokejový šampionát. Do akce jde proti Norům Kanada, která chce udržet stoprocentní bilanci. Večerní zápas skupiny B pak svedou Slováci proti Dánům. Seveřané stále v turnaji čekají na první bod. Skupinu A otevírá duel Finska s Lotyšskem, Suomi mohou zatím jako jediní konkurovat domácí mašině. Právě Švýcaři se představí ve večerním utkání, zastavit rozjetý tým se pokusí Britové. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na iSportu.
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|4
|0
|0
|1
|3
|5:15
|1
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|2
Kanada
|3
|3
|0
|0
|0
|16:4
|9
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|5
Norsko
|3
|2
|0
|0
|1
|9:2
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0