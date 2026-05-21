ONLINE: Slováci vedou nad Dány, Švýcarsko - Británie 1:0. Kanada v přestřelce zdolala Nory
Dalším hracím dnem pokračuje hokejový šampionát. Pořádné drama přineslo klání mezi Kandou a Norskem, ve kterém Skandinávci několikrát vedli, ale nakonec padli v prodloužení. Večerní zápas skupiny B pak svedou Slováci proti Dánům. Seveřané stále v turnaji čekají na první bod. Skupinu A otevřel duel Finů, kteří deklasovali Lotyše. Švýcaři se představí ve večerním utkání, zastavit rozjetý tým se pokusí Britové. Sledujte ONLINE přenosy ze všech utkání na iSportu. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
Lotyšsko - Finsko 1:7
Finští hokejisté porazili Lotyšsko 7:1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Hannes Björninen, tři asistence si připsal obránce Mikko Lehtonen. Lotyšsko má po čtyřech zápasech tři body.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|4
|4
|0
|0
|0
|20:5
|12
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|6
Lotyšsko
|4
|1
|0
|0
|3
|6:14
|3
|7
Německo
|4
|0
|0
|1
|3
|5:15
|1
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0
Skupina B
Kanada - Norsko 6:5p
Kanadští hokejisté zdolali Norsko 6:5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historický třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58:21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0