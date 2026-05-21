Slováci na vítězné vlně! 5:1 s Dánskem. Slaví i Švýcaři, Kanada se trápila s Nory

Slováci jsou po výhře nad Dánskem blízko čtvrtfinále
Dalším hracím dnem pokračoval hokejový šampionát. Pořádné drama přineslo klání mezi Kandou a Norskem, ve kterém Skandinávci několikrát vedli, ale nakonec padli v prodloužení. Večerní zápas Slováci skvěle zvládli proti Dánům. Skupinu A otevřel duel Finů, kteří deklasovali Lotyše. Švýcaři si ve večerním duelu poradili s Brity. Program MS v hokeji 2026 >>>

Skupina A

Lotyšsko - Finsko 1:7

Finští hokejisté porazili Lotyšsko 7:1 a po čtyřech odehraných zápasech mají na kontě maximální počet 12 bodů. Gólem a dvěma asistencemi se na tom podílel útočník Hannes Björninen, tři asistence si připsal obránce Mikko Lehtonen. Lotyšsko má po čtyřech zápasech tři body.

Švýcarko - V. Británie 4:1

Švýcarsko je na svém domácím světovém šampionátu nadále stoprpocentní. Nyní si dokázalo poradit s mužstvem Velké Británie, ta je naopak bez zisku jediného bodu a nadále okupuje poslední místo skupiny A.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko5500026:515
2Finsko4400020:512
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Maďarsko310028:83
6Lotyšsko410036:143
7Německo400135:151
8Velká Británie400044:190

    Skupina B

    Kanada - Norsko 6:5p

    Kanadští hokejisté zdolali Norsko 6:5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historický třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58:21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci.

    Dánsko - Slovensko 1:5

    Slováci sehráli svůj nejlepší zápas na probíhajícím mistrovství světa a jsou blízko čtvrtfinále. Proti Dánům sehráli kvalitní partii a skandinávskou zemi, která v minulém roce hrála o medaile, porazili s přehledem. O tři kanadské body se postaral Oliver Okuliar (1+2).

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada4310022:911
    2Slovensko4310016:711
    3Česko4301013:810
    4Norsko4201114:87
    5Švédsko4200218:116
    6Slovinsko401127:173
    7Dánsko400045:200
    8Itálie400042:170
