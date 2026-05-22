České eso pro Floridu i MS. Alscher dva roky váhal: Mám na NHL?! Nadlidi v ní nejsou
Tohle se povedlo. Zařazení obránce Marka Alschera do sestavy národního týmu pro mistrovství světa přináší řadu benefitů. Nicméně člověk musí zpozornět, aby je viděl. Když se dvaadvacetiletý bek gólově prosadil proti Itálii (3:1), nešlo jen o zlom špatně rozjetého zápasu. Trefou na sebe přitáhl zaslouženou pozornost, které se mu vzhledem k defenzivnějšímu hokejovému stylu tolik nedostává. „Dělám věci jednoduchého beka. Stačí posouvat puk útočníkům,“ zná svou roli statný zadák. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Jeho jméno je v českém prostředí pořád spíš velkou neznámou. Přitom z kladenského rodáka roste potenciální hráč pro NHL i opora zadních řad reprezentace. Gólem na šampionátu dopsal velký příběh závěru ročníku, kdy nejprve prožil čtyřzápasovou premiéru v dresu Floridy, aby si následně vybojoval účast na významné mezinárodní akci.
Za Panthers bronzový medailista z mistrovství světa juniorů odehrál v průměru přes dvacet minut. Při závěrečné kanonádě s Detroitem v poměru 8:1 si připsal i první dvě asistence. A hlavně si dokázal, že NHL není místem z jiné galaxie. Získané sebevědomí teď uplatňuje v reprezentaci. Nevidíte u něj roztřesené ruce ani unáhlená rozhodnutí. Hodně mu v tom pomohl také povedený závěrečný přípravný turnaj Euro Hockey Tour ve Švédsku.
„Tam jsem byl ještě nervózní kvůli premiéře za seniorskou reprezentaci. Ale NHL mi v sebevědomí pomohla ohromně. Celé dva roky jsem měl myšlenky, jestli na ni vůbec mám. A když se tam dostanu, vidím, že se s hráči zvládnu měřit, nejsou to nadlidi. Obrovské nakopnutí pro sebevědomí,“ přiznává Alscher, že rozhodnutí Panthers ohrávat v závěru základní části hodně mladých nadějí mělo svůj význam.
Nenápadný, ale extrémně platný
Stále teprve dvaadvacetiletý hráč není tím hokejistou, který vás uhrane na první dobrou. Všimnout si jeho umění u televizní obrazovky bývá složitější, ideálně potřebujete dorazit na stadion s lupou. Pak je ovšem skoro jedno, při jakém střídání si na Alschera posvítíte. Hraje vlastně pořád stejně. Extrémně účelně, jednoduše. Překvapí vás, kolik nenápadných přihrávek zastaví, kolik akcí soupeře zruší už v zárodku.
Ale taky to, jak hřmotnou postavou dokáže eliminovat protihráče, a že přesně ví, kdy má poslat kotouč do bezpečí. Oslabení je jeho další devizou. Navzdory nízkému věku tak dodává výběru Radima Rulíka velký klid v defenzivní části hry. Funguje v podobné úloze jako Radko Gudas na MS v Praze, byť ten se prezentoval fyzičtěji. Že se Alscher trefil proti Itálii? Bonbonek, který často neuvidíte, ale žádnému českému fanouškovi to nemusí zásadně vadit.
„Na MS je víc času na rozehrávku, ale o to víc klidu člověk musí mít. Jsou tu špičkoví hráči, každý má to nejlepší z vlastní země. V Americe je hra o dost rychlejší a plná soubojů, nedá se moc nakládat s pukem. Bránění je na MS trochu pasivnější, útočníci mají víc místa. Snažím se vyhrávat souboje, nepropadávat v soubojích jeden na jednoho, rychle a jednoduše rozehrávat, i když nemyslím odpalovat puky. A blokovat střely,“ líčí Alscher.
V národních barvách měl za sebou do letošního roku jen přípravné zápasy za juniory a úspěšné bronzové MS do 20 let 2024. Z pozice kouče tehdy vedl mužstvo Patrik Augusta, ale Alscher výkony přesvědčil i jeho předchůdce Radima Rulíka, současného stratéga reprezentace.
Konkurence v obraně Floridy
Dostat se do sestavy Panthers natrvalo bude pro mladého zadáka složité, ovšem nikoliv nemožné. Z levorukých obránců v hlavním týmu mají největší konkurenci představovat Fin Niko Mikkola (smlouvu má do roku 2030) a Dmitrij Kulikov. Druhý jmenovaný je pod kontraktem na další dvě sezony, nicméně s platem 1,18 milionu dolarů, což už nepředstavuje takový rozdíl. Pravidelně hrajícími leváky jsou ještě Gustav Forsling a Uvis Balinskis.
Pokud by se nicméně Alscherovi nepovedlo prorazit u vítězů posledních dvou Stanley Cupů, pořád by měl velkou šanci na jiných adresách. Trenéři v zámoří vědí, co Čech může nabídnout. A mistrovství světa představuje další vítanou příležitost se ukázat.
„Rodiče jsou nadšení, děda mě hodně sleduje. V pátek by rodina měla dorazit. Cítím se tu příjemně, v týmu je víc kluků, které znám z mládežnických reprezentací nebo z klubu. Třeba Jirku Ticháčka. Jsme tu dost mladí, pro nás asi lepší,“ vykládal Alscher.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0