Mluvili o sestupu, teď mají „bod naděje“. Skvělý zápas, ale… zní od Němců po další porážce
Představovali si úplně jiný vstup do turnaje. Němci na šampionátu ve Švýcarsku nedávali góly, marně hledali hru, jakou by si představovali, a domácí média už začínala psát o boji o udržení. Zlepšení přinesl až duel proti rovněž klopýtajícím Spojeným státům, z něhož tým okolo kapitána Moritze Seidera vydoloval první bod na turnaji. „Přes hořkou porážku je tu kousek naděje,“ psal deník Bild. Německo čeká v nadcházejících zápasech těžká práce s bojem o postup do čtvrtfinále.
Oba týmy vyhlížely vzájemný zápas s očekáváním. Jako možnost, jak se odpíchnout po nepřesvědčivém startu turnaje. Přesvědčit ale nedokázali ani Američané, ani Němci. Úřadující šampioni museli dotahovat a uspěli až na nájezdy, jejich evropský soupeř bral vůbec první bod po čtyřech kláních. Krize dál trvá, i když světlo na konci tunelu slabě problesklo.
„Když budeme hrát tak jako dneska 65 minut, bude to dobré. Mluvili jsme o tom, jak je důležitá každá akce v zápase a každý hráč. Tým držel pohromadě, všichni dobře pracovali. Bohužel je z toho jen bod,“ hodnotil německý kouč Harold Kreis.
Přes porážku může mít středeční zápas pro jeho tým cenu zlata. Němci se konečně přiblížili tomu, co se od nich čeká, dali tři góly a dál můžou myslet na postup do čtvrtfinále. Po úvodních třech kláních byla okolo týmu i v německých médiích daleko temnější nálada.
„Po třech porážkách musíme po dlouhé době mluvit o možnosti sestupu. Ale jedno je jisté: jelikož hostíme mistrovství 2027, nemůžeme sestoupit a jsme automaticky nasazení,“ psal německý deník Bild v článku s titulkem „Naštěstí nemůžeme sestoupit“.
Porážka se Švýcarskem v poměru 1:6 byla pro Němce už třetí studenou sprchou. Mužstvo trenéra Kreise nestačilo ani na Finy a Lotyše, ve třech zápasech dalo jen dva góly. Na soupisce má přitom prověřená jména jako Moritze Seidera, Lukase Reichela, Dominika Kahuna nebo Frederika Tiffelse. Přesto se v médiích objevovala slova jako „katastrofa“ nebo „trapas“.
„Nevytváříme dostatečný provoz před soupeřovým brankářem. Musíme zůstat ledově klidní před naší brankou a zároveň chodit před jejich gólmana. A taky musíme střílet, na téhle úrovni je každá střela dobrá,“ velel po pádu s Lotyšskem kapitán Seider.
Los jim hraje do karet
Zlepšení nastalo až proti Američanům. Němci dvakrát vedli, jednou o dva góly, ale i kvůli sporně uznané trefě Thomase Novaka skončili jen s bodem. O něm mluví německá média jako o „bodu naděje“.
„Byl to od nás skvělý zápas. Dělali jsme všechno správně, dávali góly. Byl to skvělý zápas. Ale ztratit to kvůli takové blbosti… Já si myslím, že třetí gól neměl platit,“ popisoval smíšené pocity brankář Philipp Grubauer.
Se spoluhráči dál drží naději na postup mezi osmičku nejlepších. Do karet hraje Němcům i los. Ve zbytku turnaje půjdou jako jasní favorité na Maďarsko a Velkou Británii, hodně zajímavý bude i střet s dobře šlapajícími Rakušany. Pokud vše půjde podle očekávání, o dvě postupová místa za Švýcarskem a Finskem si to Němci rozdají s Rakušany, Lotyši a Američany.
Olympijští vítězové jsou v těžké pozici i po vydření výhry s Německem. Na turnaji už dvakrát padli a přesvědčivě zatím dokázali porazit jen Brity. Velké herní zlepšení nepřinesl ani přílet elitního útočníka Matthewa Tkachuka, který si dělá zálusk na členství v Triple Gold Clubu. K němu ho čeká ale ještě hodně dlouhá a náročná cesta. Američanům chybí na soupisce velké hvězdy a předváděná hra má zatím hodně daleko k výkonům z úspěšného loňského šampionátu.
Nejproduktivnější hráči Německa na MS:
Frederik Tiffels - 4 zápasy, 3 body (2+1)
Lukas Reichel - 3 zápasy, 2 body (0+2)
Josh Samanski - 4 zápasy, 2 body (0+2)
Leon Gawanke - 4 zápasy, 2 body (0+2)
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|4
|4
|0
|0
|0
|22:4
|12
|2
Finsko
|3
|3
|0
|0
|0
|13:4
|9
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|6
Lotyšsko
|3
|1
|0
|0
|2
|5:7
|3
|7
Německo
|4
|0
|0
|1
|3
|5:15
|1
|8
Velká Británie
|3
|0
|0
|0
|3
|3:15
|0