V brance číslo 39 po legendě. Neúcta, nebo naopak obdiv? Hašek má jasno
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Jsou posvátná čísla neodmyslitelně spjatá s legendou – 99 Wayne Gretzky, 66 Mario Lemieux. 68 Jaromír Jágr. A 39 Dominik Hašek. Strůjce největšího československého hokejového úspěchu v historii je zřejmě nejlepším brankářem všech dob. Bez něj by zlaté olympijské Nagano nebylo… V zámoří je zvykem, že se čísla vyřadí. Navždy. Ale u reprezentace taková praxe není. Takže teď sledujeme na světovém šampionátu v akci Dominika Pavláta právě s číslem 39. Neúcta, nebo naopak projev úcty? A co na to říká sám Hašek?
I když je někdo z mladší generace, věhlas naganského zázraku ho ani tak nemohl minout. Ať už z vyprávění od rodičů, nebo při neustále se opakujících hláškách Roberta Záruby o přepisování historie. Ta by se nepřepsala, kdyby v brance nestál Dominátor. Legendární brankář Dominik Hašek předvedl v Naganu jeden z nejúžasnějších individuálních výkonů v týmovém sportu. Lidé ho potom chtěli na Hradě. Číslo 39 bude navždy spjaté právě s ním.
Od jeho reprezentační éry, tedy od olympiády v Turíně v roce 2006, se stalo pouze jednou, že by na vrcholné akci chytal někdo s jeho číslem. Při šampionátu v roce 2018 ho měl na zádech David Rittich. A až teď Dominik
Pro hokejové fajnšmekry nezvyklý pohled. Dalo by se namítnout: Není to neúcta? A nevadí to Haškovi? „Musím říct, že ne. Opravdu jsem s tím v pohodě,“ reaguje 61letý gólman pro deník Sport. A připomíná, že také on, když v reprezentaci začínal, nosil číslo 2. Právě to, které patřilo jiné legendě – Jiřímu Holečkovi.
„Samozřejmě tehdy jiné nebylo, protože jedničku měl Jirka Králík,“ pousměje se Hašek. On tehdy neměl na výběr, jiná čísla pro gólmany nebyla vyhrazená. Ale proti tomu, že číslo nosí i někteří jeho nástupci, nic nenamítá. „Hlavní je, aby se v tom cítil dobře on,“ říká na adresu Pavláta.
Ten je křestním jménem Dominik. Hádejte po kom. Ano, po legendě… Narodil se v roce 1999, rok po Naganu. A rodiče ho neváhali pojmenovat právě po tehdy nejslavnějším sportovci. A vzal si i jeho číslo. „Teď na to nemyslím, číslo mám dlouho. Snažím se soustředit sám na sebe. Ale v mládí byl inspirací,“ řekl Pavlát v dějišti letošního MS.
Ve Fribourgu je na svém prvním šampionátu, je tedy logické, že podobné téma nechtěl podrobně rozebírat. Chce si zachovat chladnou hlavu, aby se mohl maximálně koncentrovat. Hašek mu drží palce a přeje hodně štěstí.
Číslo 39 nosíval i Pavel Francouz, vítěz Stanley Cupu s Coloradem. Jenže k němu se dostal kvůli tomu, že jeho oblíbenou cifru 33 v klubu Avalanche měl legendární Patrick Roy. Dres s jeho číslem visí pod stropem, proto sáhl po devětatřicítce.
Ale v reprezentaci už měl oblíbené číslo 33. Ani on si nemyslí, že pokud si někdo obleče dres s číslem 39, je to projev neúcty. „Naopak. Spíš je to pro brankáře pocta. Já jsem k Dominiku Haškovi jako dítě vzhlížel. Byl to pro mě hrdina, takže jsem byl potom hrdý, že jsem mohl v NHL nosit jeho číslo 39,“ říká Francouz, extraligový šampion s Litvínovem.
S podobnou motivací po něm sáhl i Pavlát. Už dříve mluvil o tom, jak Haška obdivoval. „Byl nejlepší na světě. Puk vždycky chytil. Za jakýchkoliv okolností. I když to někdy vypadalo, že se jen tak rozplácnul v bráně. Byl jedinečný,“ líčil s respektem v dřívějších rozhovorech.
Tehdy možná ještě netušil, že si číslo navlékne i v reprezentaci. A že mu Dominátor bude fandit na dálku.
Česká reprezentace vyřadila pouze čtyři čísla. Prvním se stala jednadvacítka, tu nosil vynikající hráč i trenér Ivan Hlinka, který zemřel po autonehodě v roce 2004. Další tři čísla byla vyřazena v roce 2011. Tehdy svaz rozhodl, že už nikdo nikdy nebude nosit čísla 4, 15 a 63. Ta patřila trojici reprezentantů, kteří zahynuli při leteckém neštěstí v Jaroslavli (Karel Rachůnek, Jan Marek a Josef Vašíček).
Ale žádná další vyřazená nejsou. I tak se těžko dá předpokládat, že by někdo z útočníků jezdil s číslem 68. U gólmanů je to trochu jinak.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0