Šok na dosah! Kanada krvácela, proti Norům zachraňovala remízu: Zklamání jsme byli blízko
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Sahali po senzaci. Ale už remízou způsobili velké překvapení. Norové na mistrovství světa pořádně vystrašili Kanadu, ještě dvě minuty před koncem vedli 5:4. Až 99 sekund před sirénou vyrovnal tečí Ryan O’Reilly, v prodloužení uzavřel hattrick při vítězství 6:5 Mark Scheifele. „Vyhráli jsme, takže bych zápas nenazval zklamáním, ale bylo k němu blízko,“ přikyvoval zachránce O’Reilly. Norům v hokejové revoluci hodně vypomáhal osmnáctiletý talent Tinus Koblar, autor dvou bodů. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Česká skupina B měla blízko k tomu, aby se ještě pořádně zamotala. Odvážní Norové sice čelili střelecké převaze, ale trpělivě postupovali v zápasovém plánu. A přišla odměna. Christian Kasastul a mladík Koblar ve třetí třetině slepenými góly otočili stav. Chybělo málo, aby se s krajany dočkali tříbodového zisku.
Kanaďané zápas ani dobře neodstartovali. Střelec Scheifele musel zachraňovat remízu v první třetině, outsider se rychle propracoval k vedení 2:0. A nepolevil ani poté, co náskok prošustroval. Norsko bylo mentálně odolné, skvěle připravené.
„Bylo to náročné. Hráli tvrdě a fyzicky, zablokovali hodně střel, dokázali posílat puky na branku z dálky a mít před gólmanem clonící hráče. Bylo to pro nás náročných 60 minut. Ale takové zápasy můžou naší partě pomoct. Ne každý duel se vám povede, jak byste očekávali. Musíte ukázat odolnost, pokračovat, tlačit se za výhrou. Na mistrovství světa nejsou snadné zápasy. Musíte se snažit při každém z nich,“ odpovídal na otázky redaktora Sportu majitel hattricku Scheifele.
Kanada ztratila první bod na turnaji
O podcenění mluvit nechtěl. Kanaďané obecně vyjadřovali kousavému protivníkovi respekt za to, jak k utkání ve skupině přistoupil. Lup jednoho bodu proti Javorovým listům Norové vzhledem k průběhu klání hodnotili rozporuplně.
O větší zisk je obrala přesná O’Reillyho teč. Vítěz Stanley Cupu z roku 2018 zaparkoval před brankovištěm, našteloval čepel na nahození kapitána Macklina Celebriniho. Po utkání mladík tolik vidět nebyl, z mixzóny se rychle vypařil. Nejdéle v ní zůstal opěvovaný norský junior Tinus Koblar.
„Kanada je možná nejlepší tým v mezinárodním hokeji. Je to cool, že jsme si proti ní zahráli, navíc s hráči jako Crosby. Je pro nás náročné, že jsme nevyhráli, protože jsme byli blízko, lehké zklamání to je. Ale my se musíme dívat dopředu,“ avizoval osmnáctiletý prospekt Toronta.
S některými se soupeřů se možná v budoucnu potká v NHL. „Byl to pro nás těžký zápas. Norové začali rychle, s energií. Museli jsme se vrátit k tomu, co umíme. Potřebujeme být důslednější hlavně v defenzivě a hrát chytřeji. Nebylo to z naší strany nejlepší. Vždyť nás málem porazili,“ ulevil si O’Reilly.
Javorové listy ztratily první bod na turnaji, přesto udržely vizitku neporaženého týmu. V rámci skupiny B je ještě dnes čeká Slovinsko, v neděli Slovensko a naposledy Česko. Rulíkův tým zámořští favorité potkají v úterních 20.20.
Jak se Kanada poučí, ukážou právě další duely. „Nemůžeme čekat, že dostaneme pět gólů, a budeme ostatní týmy porážet stejně jako Norsko. Měli jsme před nimi respekt, protože každý zápas v turnaji je důležitý,“ hlásil Crosby.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|3
Slovensko
|3
|2
|1
|0
|0
|11:6
|8
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|3
|0
|0
|0
|3
|4:15
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0