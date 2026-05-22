Kde je puk? Hele, v brance! Slováci bizarně slavili v komerční pauze: Nezažil jsem to
Hokej je krásný v tom, že má vždycky čím překvapit. Nabídne situaci, jaká by vás ve snu nenapadla. Tak jako čtvrteční slovenský gól na mistrovství světa na 3:0 proti Dánsku. Hráči ho slavili ve chvíli, kdy na led vyjeli mladíci s hrably, aby v komerční přestávce sklidili nahromaděný sníh. Jak k tomu došlo? Rána Olivera Okuliara byla tak prudká, že puk zůstal ve vycpávce klece. A zatímco dánský gólman Nicolaj Henriksen odjížděl, dala se kompletní slovenská pětka do hledání pokladu.
I po utkání slovenští hráči působili udiveně, když moment popisovali. „Zůstal jsem stát a díval jsem se, jestli z brankáře vypadne puk. On se postavil, nic z něj nevypadlo, takže jsem přemýšlel, kde kotouč je… Někde přece musí být! Trošku jsme šťouchali do branky, no a byl tam,“ přiblížil hodně nevšední situaci slovenský kapitán Marek Hrivík.
Právě on byl součástí detektivního týmu, který se zpoza klece snažil najít černý důkaz o slovenské brance na 3:0. Byla velmi důležitá, výběr trenéra Vladimíra Országha do zbytku střetnutí uklidnila. Kotouč, který zprvu vypadal, že uvízl pod betony gólmana Henriksena, se našel zatarasený v konstrukci branky. Slováci se počali radovat, jejich pátrání pak posvětilo video.
„Vůbec jsme nevěděli, kde je puk. Byla to rychlá střela, kotouč jsme hledali. Oko (Okuliar) ukazoval, že puk je v brance, kluci ho proto šli hledat. Co bylo podstatné, že ho našli. Rozhodčí to taky nevěděl. Jsem rád, že jsme puk vydolovali,“ smál se v pozitivních emocích kouč Országh.
„Já jsem věděl, že puk zůstal někde na brance, ale netušil jsem, jestli prošel. Ale stalo se. Viděl jsem, že brankář odjíždí, puk nikde ve výstroji nemá, takže jsem věděl, že někde být musí,“ líčil zase šťastný střelec Okuliar.
Rozhodl (i) problém gólmana
Se svým mužstvem nakonec zdolal Dánsko 5:1. Soupeř ze severozápadní Evropy nepodnikl velký vzdor, nicméně mohli za to i skvěle připravení Slováci. Takticky přistoupili k duelu téměř perfektně, soupeře zasypali střelami. Pomohlo střídání startujícího gólmana Madse Sogaarda, který si zřejmě z první části odnesl zdravotní problém.
Kolega Henriksen ho nezastoupil ideálně, podepsal se na něm náročný program, kdy na čisté konto odchytal dvě třetiny s Kanadou. Dánové mají obecně s maskovanými muži problém, už před úvodním kláním s Českem jim vypadla původní jednička Frederik Dichow.
Slovákům Henriksen nevzdoroval dlouho. Po Okuliarově trefě mohli hráči zpod Tater dokončit utkání ve větším klidu, myšlenkami směřovat k sobotnímu zápasu s Českem. Bizarní trefa měla svou cenu.
„Přiznám se, že to bylo pro mě poprvé, co jsem něco takového zažil. Kuriózní gól jako tento nepadá často. Z našeho pohledu puk vidět nebyl, ale kluci začali hledat. Věděl jsem, že to může být branka,“ doplnil spoluhráče ještě Martin Pospíšil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0