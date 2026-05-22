Němci slaví první výhru. Kanada má jisté čtvrtfinále, Skandinávci vyzvou outsidery

Německá radost v utkání s Maďarskem
Německá radost v utkání s MaďarskemZdroj: ČTK / AP / Claudio Thoma
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje dalším dnem. Odpolední program otevřela Kanada výhrou nad Slovinskem (3:1), Němci porazili Maďary 6:2 a slaví první výhru na turnaji. Ve 20:20 se Finové utkají s poslední Velkou Británií a Švédové vyzvou Italy. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Skupina A

Německo - Maďarsko 6:2

Němci v Curychu porazili Maďarsko 6:2, připsali si první výhru na turnaji a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem zazářil obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři nenavázali na úterní vítězství nad Velkou Británií 5:0 a jsou se třemi body šestí.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko5500026:515
2Finsko4400020:512
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Německo5101311:174
6Maďarsko4100310:143
7Lotyšsko410036:143
8Velká Británie400044:190

    Skupina B

    Kanada - Slovinsko 3:1

    javorové listy vyhrály na mistrovství světa i páté utkání a po vítězství 3:1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Fribourgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů. Kanaďané dnes dali v každé třetině po gólu, v závěru snížil obránce Rožle Bohinc. Slovinci po senzačním vítězství nad Českem v prodloužení a porážce se Slovenskem po nájezdech potřetí na turnaji nebodovali.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Slovensko4310016:711
    3Česko4301013:810
    4Norsko4201114:87
    5Švédsko4200218:116
    6Slovinsko501138:203
    7Dánsko400045:200
    8Itálie400042:170

