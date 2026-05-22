ONLINE: Finové vedou nad Brity. Švédsko - Itálie, Kanaďané už mají jisté čtvrtfinále
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje dalším dnem. Odpolední program otevřela Kanada výhrou nad Slovinskem (3:1), Němci porazili Maďary 6:2 a slaví první výhru na turnaji. Od 20:20 Finové hrají s poslední Velkou Británií a Švédové vyzývají Italy. Všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Skupina A
Německo - Maďarsko 6:2
Němci v Curychu porazili Maďarsko 6:2, připsali si první výhru na turnaji a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem zazářil obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři nenavázali na úterní vítězství nad Velkou Británií 5:0 a jsou se třemi body šestí.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|5
|0
|0
|0
|26:5
|15
|2
Finsko
|4
|4
|0
|0
|0
|20:5
|12
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Německo
|5
|1
|0
|1
|3
|11:17
|4
|6
Maďarsko
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|3
|7
Lotyšsko
|4
|1
|0
|0
|3
|6:14
|3
|8
Velká Británie
|4
|0
|0
|0
|4
|4:19
|0
Skupina B
Kanada - Slovinsko 3:1
javorové listy vyhrály na mistrovství světa i páté utkání a po vítězství 3:1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Fribourgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů. Kanaďané dnes dali v každé třetině po gólu, v závěru snížil obránce Rožle Bohinc. Slovinci po senzačním vítězství nad Českem v prodloužení a porážce se Slovenskem po nájezdech potřetí na turnaji nebodovali.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0