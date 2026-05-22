ONLINE: Kanada proti Slovinsku, Německo - Maďarsko. Skandinávci hrají s outsidery
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku pokračuje dalším dnem, jenž obsahuje čtyři duely. Od 16:20 nastupuje Kanada proti Slovinsku, ve stejném čase jdou do akce i Němci, kteří proti Maďarům chtějí uhrát první tříbodový zisk na šampionátu. Ve 20:20 se Finové utkají s poslední Velkou Británií a Švédové vyzývají Italy. Všechny zápasy vrcholu hokejové sezony sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|5
|0
|0
|0
|26:5
|15
|2
Finsko
|4
|4
|0
|0
|0
|20:5
|12
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Maďarsko
|3
|1
|0
|0
|2
|8:8
|3
|6
Lotyšsko
|4
|1
|0
|0
|3
|6:14
|3
|7
Německo
|4
|0
|0
|1
|3
|5:15
|1
|8
Velká Británie
|4
|0
|0
|0
|4
|4:19
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0