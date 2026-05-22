Švédsko - Itálie 3:0. Finové po výhře nad Brity míří do čtvrtfinále. Postupuje i Kanada

Gólová radost hokejistů Švédska
Patrik Puistola útočí proti obraně Velké Británie
Italští hokejisté změřili síly s favorizovaným Švédskem
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku přidalo další čtyři zápasy. Odpolední program otevřela Kanada výhrou nad Slovinskem (3:1), Němci porazili Maďary 6:2 a slaví první výhru na turnaji. Ve večerních zápasech si Finsko poradilo s Velkou Británií poměrem 4:0, Švédové slaví výhru 3:0 nad Italy. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

Skupina A

Německo - Maďarsko 6:2

Němci v Curychu porazili Maďarsko 6:2, připsali si první výhru na turnaji a udrželi naději na postup do čtvrtfinále. Se čtyřmi body se posunuli na páté místo tabulky skupiny A. Hattrickem zazářil obránce Leon Gawanke, tři asistence si připsal Marc Michaelis. Maďaři nenavázali na úterní vítězství nad Velkou Británií 5:0 a jsou se třemi body šestí.

Finsko - Velká Británie 4:0

Finové naplno bodovali i v pátém duelu na turnaji a stejně jako lídr skupiny A Švýcarsko si zajistili postup do čtvrtfinále. Dvěma góly k tomu přispěl obránce Ville Heinola a i o další trefy se postarali beci Mikko Lehtonen a Henri Jokiharju. Brankář Joonas Korpisalo si v osmém utkání na světových šampionátech připsal premiérové čisté konto. Britové zůstávají bez bodu poslední.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko5500026:515
2Finsko5500024:515
3Rakousko4300112:149
4USA4110212:135
5Německo5101311:174
6Maďarsko4100310:143
7Lotyšsko410036:143
8Velká Británie500054:230

    Skupina B

    Kanada - Slovinsko 3:1

    javorové listy vyhrály na mistrovství světa i páté utkání a po vítězství 3:1 nad Slovinskem si zajistili postup do čtvrtfinále. Skupinu B ve Fribourgu vede zámořský celek se ziskem 14 bodů. Kanaďané dnes dali v každé třetině po gólu, v závěru snížil obránce Rožle Bohinc. Slovinci po senzačním vítězství nad Českem v prodloužení a porážce se Slovenskem po nájezdech potřetí na turnaji nebodovali.

    Švédsko - Itálie 3:0

    Seveřané dali všechny góly v první polovině zápasu a připsali si třetí výhru z pěti startů. Vítězný gól dal Carl Grundström, pak dvakrát skóroval Ivar Stenberg. Čisté konto uhájil Magnus Hellberg, stačilo mu 12 zákroků. Itálie zůstává i po pátém startu bez bodu s celkovým skóre 2:20.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Slovensko4310016:711
    3Česko4301013:810
    4Švédsko5300221:119
    5Norsko4201114:87
    6Slovinsko501138:203
    7Dánsko400045:200
    8Itálie500052:200

