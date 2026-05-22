Kempný dostal nabídku hrát za Slovensko: Samozřejmě jsem odmítl! Hossu měl na svatbě
Je nejzkušenějším českým obráncem v národním týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ale taky mohl mít v sobotu na sobě dres Slovenska. Tedy teoreticky… Před lety se Michal Kempný dočkal nabídky, aby reprezentoval zemi zpod Tater. Má slovenské předky, tři roky hrál za Skalici, než prorazil v extralize a později v NHL. Když začínal v Chicagu, pomohl mu zase Marián Hossa. „Jsem rád, že přijel na naši svatbu, jsme v kontaktu. Snažíme se sem tam vídat,“ prozradil pětatřicetiletý rodák z Hodonína. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>
Těšíte se na Slovensko?
„Čekám skvělej zápas, kterej chceme zvládnout. Blížíme se do finiše skupiny a každý bod je důležitý, na to se musíme maximálně nachystat.“
Pro vás osobně přece musí jít o speciální událost.
„Já se těším. Hrát se Slováky se nepoštěstí jen tak. Ani nevím, kdy jsme na ně naposledy narazili. Věřím, že bude skvělá kulisa a přijede hodně lidí.“
Jak vzpomínáte na Skalici, kde jste strávil tři roky?
„Skalici jsem měl nejblíž z Hodonína. Vzpomínám na ni rád, strávil jsem tam tři sezony z kariéry. Tím, že jsem studoval v Hodoníně, tak jsme s rodiči hledali, kde se hokejově posunout. Rozhodovali jsme se, kam do dorostu. Extraliga byla nejblíž v Brně, Znojmě, Zlíně. Na Slovensku se tehdy hrála docela kvalitní soutěž, měl jsem to nejblíž z domu. Mohl jsem studovat školu, proto jsme zvolili Skalici. Nejbližší extraliga dorostu.“
V mužstvu jste se potkal s Žigmundem Pálffym. V tom byla asi zkušenost unikátní, že ano?
„Já měl štěstí, že jsem se druhý rok dostal do áčka. Odehrál jsem dva zápasy. Já byl hrozně mladej kluk a tím, že jsem s Pálffym mohl strávit čas na ledě, to bylo speciální. Skalica tehdy měla silnej mančaft, trénoval ho Peter Oremus, dal mi šanci. Za to jsem byl vděčný.“
Dostal nabídku do slovenské reprezentace
Byl právě Pálffy největším slovenským hráčem, kterého jste potkal? Nebo řadíte výš Mariána Hossu?
„Majo byl pro mě a mou kariéru v NHL neskutečnej. Vážím si, co pro mě všechno udělal v začátcích. Seděl jsem s ním každý den v šatně, což bylo něco speciálního. Jsem rád, že přijel na naší svatbu, jsme v kontaktu. Snažíme se sem tam vídat.“
Věříte, že zvládnete emoce, které se při zápase proti Slovensku zákonitě objeví?
„Jsme na MS. Já věřím, že každý se připraví, jak nejlíp může. Chceme udělat týmový úspěch, na emoční výlevy není prostor. Je to o nás. Když budeme maximálně koncentrovaní, dopadne to dobře.“
Vaše vzpomínky na minulé střety se Slovenskem?
„Upřímně jsem moc zápasů proti Slovákům neodehrál. Těším se na to. Jednou jsem kdysi náhodou dostal nabídku, abych hrál za slovenskej nároďák! To jsem ve Skalici samozřejmě hned odmítnul. Matka měla bratrance v Trenčíně, měl jsem rodinné předky na Slovensku, v Česku se o mně tehdy moc nevědělo. Ve Skalici jsem byl schovaný a dostal nabídku. Můj sen byl ale vždycky hrát v českým nároďáku.“
Znáte se s jejich hráči?
„Samozřejmě proti klukům hrajeme a potkáváme se. Myslím si, že se navzájem známe velmi dobře. Vídáme se tu ve výtazích, pozdravíme se a prohodíme pár slov. Ale zápas je zápas, každý jsme tu za svou zemi a budeme dělat maximum pro to, abychom byli úspěšní.“
Sejdete se po zápase u piva?
„Toho během MS moc nevypiju. Ale jak všechno skončí, nemám s tím problém.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|4
|3
|1
|0
|0
|22:9
|11
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|4
|0
|1
|1
|2
|7:17
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0