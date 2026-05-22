Moták s Grossem už jsou na MS: Hlavně sbírat zkušenosti. Co spolupráce s Rulíkem?
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Stihli se ubytovat, pozdravit se letmo neoficiálně s některými členy realizačního týmu a popovídat si o organizačních věcech s manažerem Milanem Hniličkou. Víc zatím nic. Zdeněk Moták a Pavel Gross dorazili podle očekávání do dějiště světového šampionátu a než se stihli pořádně rozkoukat, vyhověli žádosti iSport.cz o krátké bezprostřední dojmy. „Přijeli jsme hlavně získávat zkušenosti,“ reagoval Moták. Dorazili v roli pozorovatelů a konzultantů a víc se zapojí až po domluvě s Radimem Rulíkem. Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Když kouč Moták, jenž dvakrát dovedl Třinec k titulu, popisoval bezprostřední dojmy, z dálky ho zrovna zdravil Vladimír Országh, jenž má na povel slovenskou reprezentaci. A před lety úspěšně spolupracoval právě s Motákem, v roli asistenta mu pomohl dovést Oceláře k oběma titulům.
„Takže jak jsem mával, to jsem zdravil jeho. Aby lidi pochopili, co jsem dělal,“ pousmál se úspěšný kouč, jenž převezme reprezentaci po šampionátu.
Spolu s Grossem, kterého sám 61letý trenér nazývá spolupracovníkem. Protože nemá rád slovo asistent. „Navštívíme všechny zápasy a uvidíme. Budeme ještě mluvit s Radimem (Rulíkem), co by si přál, co ne. Je to na něm. Potom uvidíme, je to všechno moc čerstvé,“ vykládal Gross, který naposledy vedl Spartu. Během sezony však byl odvolaný.
Už během zlatého šampionátu v Praze před dvěma lety byl Gross spolu s dalším trenérem Patrikem Augustou součástí širšího realizačního týmu, když skautovali soupeře. A Rulík si jejich práci velmi pochvaloval.
Tak přál by si Gross, aby to dopadlo stejně? „Proč ne? Vždycky je hezké vyhrát nějakou medaili, až tolik jich v minulosti nebylo. Nikdy to není lehké. Takže když se spojí víc hlav, pomůže to,“ doplnil někdejší sparťanský útočník, který s pražským klubem vyhrál v roce 1990 titul. V roli kouče se mu to však nepovedlo.
Do Bernu, kde česká reprezentace bydlí, přiletěli každý odjinud. Moták z Krakova, jeho nejbližší spolupracovník z Prahy.
„Jdeme hlavně získávat zkušenosti, dívat se. Abychom je pak mohli využít. Budeme v komunikaci s trenéry, budeme sledovat náš tým, ale i další. Budeme se o tom hodně bavit. Věřím, že vjem, který si odsud odvezeme, bude pozitivní,“ hlásí budoucí hlavní kouč.
Oba se shodují, že vést národní tým je pocta. „Je to čest pro každého,“ hlásí Moták přímo z dějiště šampionátu.
Tentokrát budou s Grossem ještě spíš bokem. Ale po něm už převezmou velení. Naopak parta kolem Rulíka, která v Praze před dvěma lety dovedla reprezentaci ke zlatu, se loučí.
Za rok v Německu už bude zodpovědnost na nich. A musejí se nachystat, že budou pod tlakem. „Určitě jsme připraveni. I když sociální sítě nemám, vždycky se to ke mně z nějaké strany dostane,“ usmívá se Moták.
Shodou okolností se za rok hraje v Mannheimu. Tedy ve městě, v němž s místním klubem získal Gross titul v roli hráče i kouče.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|5
Švédsko
|4
|2
|0
|0
|2
|18:11
|6
|6
Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|4
|0
|0
|0
|4
|2:17
|0