ZIMÁK MS po Slovensku: Pospíšil tam bláznil… Červenkův gól? Uznávejme i kopnutí, žádá Irgl

Roman Červenka se raduje z branky proti Slovensku
Češi našli cestu ke třem bodům z duelu se Slovenskem (3:2), byla to však zatraceně těžká písemná práce. V podcastu ZIMÁK ŽIVĚ s hosty Vladimírem Růžičkou a Zbyňkem Irglem padla slova o tom, že poražení předvedli lepší podívanou, na druhou stranu, za porážku si do značné míry mohou sami. Při jednom z klíčových momentů úplně zbytečně fauloval Kristián Pospíšil, odešel na trestnou lavici a z přesilovky Martin Kaut zvedl na 2:1. Nebýt toho, Slováci mohli i vyhrát, tak dobrou měli hru. Vítězný gól obstaral Roman Červenka bruslí, a když na to téma přišla řeč, Zbyněk Irgl se odvázal: „Uznávejme všechny góly dosažené bruslí včetně aktivního kopnutí do puku,“ překvapil mnohé vicemistr světa z Rigy 2006. Co si myslíte vy? A jak teď dál s českou sestavou? Nechat, nebo do ní sáhnout? Kam s Matějem Blümelem? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

 

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada5410025:1014
2Česko5401016:1013
3Slovensko5310118:1011
4Švédsko5300221:119
5Norsko4201114:87
6Dánsko510049:203
7Slovinsko601148:243
8Itálie500052:200

