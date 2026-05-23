ZIMÁK MS po Slovensku: Pospíšil tam bláznil… Červenkův gól? Uznávejme i kopnutí, žádá Irgl
Češi našli cestu ke třem bodům z duelu se Slovenskem (3:2), byla to však zatraceně těžká písemná práce. V podcastu ZIMÁK ŽIVĚ s hosty Vladimírem Růžičkou a Zbyňkem Irglem padla slova o tom, že poražení předvedli lepší podívanou, na druhou stranu, za porážku si do značné míry mohou sami. Při jednom z klíčových momentů úplně zbytečně fauloval Kristián Pospíšil, odešel na trestnou lavici a z přesilovky Martin Kaut zvedl na 2:1. Nebýt toho, Slováci mohli i vyhrát, tak dobrou měli hru. Vítězný gól obstaral Roman Červenka bruslí, a když na to téma přišla řeč, Zbyněk Irgl se odvázal: „Uznávejme všechny góly dosažené bruslí včetně aktivního kopnutí do puku,“ překvapil mnohé vicemistr světa z Rigy 2006. Co si myslíte vy? A jak teď dál s českou sestavou? Nechat, nebo do ní sáhnout? Kam s Matějem Blümelem? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0