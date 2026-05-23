Zimák ŽIVĚ po zápase Česka se Slovenskem s Vladimírem Růžičkou a Zbyňkem Irglem
V sobotním odpoledním zápase na mistrovství světa porazilo Česko v derby Slovensko 3:2. Ve třetí třetině rozhodl Roman Červenka. Dosavadní výkony národního týmu i tento duel hodnotí Vladimír Růžička, Zbyněk Irgl a redaktor deníku Sport a webu iSport Miroslav Horák. Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>
Zapojte se i vy do vysílání Zimáku ŽIVĚ a zeptejte se na vše, co vás o dění na světovém šampionátu zajímá.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0