Norové šokovali Švédsko! Česko má jistotu čtvrtfinále, ztráta USA i kanonáda Švýcarů

Norové se radují z gólu proti Švédsku
Na hokejovém mistrovství světa odstartoval druhý víkend. Už třetí prohru na turnaji zaznamenali Američané, kteří padli 2:4 s Lotyšskem. Ve skupině B naopak letos poprvé slaví Dánové, když porazili Slovinsko 4:0. Švýcaři deklasovali Maďarsko výhrou 9:0, Češi vyhráli federální derby se Slovenskem 3:2. Večer překvapili Norové Švédsko, vyhráli 3:2 a mimo jiné tímto výsledkem dali Česku jistotu čtvrtfinále. Německo si ve skupině A poradilo s Rakouskem. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>

Skupina A

Lotyšsko - USA 4:2

Lotyšsko porazilo obhájce titulu USA 4:2 a druhou výhrou na turnaji oživilo šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curyšské skupiny A vystřídali svěřenci trenéra Harijse Vitolinše právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně.

Švýcarsko - Maďarsko 9:0

Švýcarsko deklasovalo po suverénním výkonu 9:0 Maďarsko a šestou výhrou si udrželo stoprocentní úspěšnost v curyšské skupině A. Hattrickem během necelých pěti minut rozdělených první přestávkou se blýskl obránce Roman Josi. Brankáři Leonardovi Genonimu stačilo ke čtrnáctému čistému kontu na šampionátech deset zákroků.

Rakousko - Německo 2:6

Němci porazili na mistrovství světa ve Švýcarsku Rakousko 6:2 a udrželi naději na čtvrtfinále. Hattrickem a asistencí zazářil Lukas Reichel. Svěřenci trenéra Harolda Kreise poskočili ve skupině A z šestého místa na čtvrté, poslední postupové do play off. Mají ale odehráno o zápas více než páté Lotyšsko a šesté USA.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko5500024:515
3Rakousko5300214:209
4Německo6201317:197
5Lotyšsko5200310:166
6USA5110314:175
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie500054:230

    Skupina B

    Dánsko - Slovinsko 4:0

    Dánové porazili Slovinsko 4:0. V pátém utkání skupiny B ve Fribourgu si čtvrtý tým loňského šampionátu připsal první body.

    Česko - Slovensko 3:2

    Češi porazili Slovensko 3:2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2:2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.

    Norsko - Švédsko 3:2

    Norové dali dva góly v oslabení. Dvě trefy zaznamenal Noah Steen a s pěti góly se dotáhl na nejlepšího střelce šampionátu Lotyše Rudolfse Balcerse, na stejnou metu dosáhl i Švéd Lucas Raymond. Norští hokejisté pak úpornou obranou výhru udrželi a porazili Švédy na světovém šampionátu po 12 letech.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko5310118:1011
    4Norsko5301117:1010
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko510049:203
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie500052:200

