ONLINE: Lotyšsko zápolí s USA, Dánsko proti Slovinsku. Norsko - Švédsko
Hokejovému mistrovství světa startuje druhý víkend. Už v poledne proti sobě svádí souboj Lotyšsko a USA, ve druhé skupině se Dánové pokusí o první body proti Slovinsku. Od 16:20 je k vidění skandinávský duel mezi Norskem a Švédskem a domácími Švýcary, kterým v cestě stojí Maďarsko. Večer kromě fedrálního derby mezi Českem a Slovenskem měří síly také německy mluvící země, a to Rakousko s Německem. Všechny zápasy sobotního programu světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|5
|0
|0
|0
|26:5
|15
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
USA
|4
|1
|1
|0
|2
|12:13
|5
|5
Německo
|5
|1
|0
|1
|3
|11:17
|4
|6
Maďarsko
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|3
|7
Lotyšsko
|4
|1
|0
|0
|3
|6:14
|3
|8
Velká Británie
|5
|0
|0
|0
|5
|4:23
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Slovinsko
|5
|0
|1
|1
|3
|8:20
|3
|7
Dánsko
|4
|0
|0
|0
|4
|5:20
|0
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0