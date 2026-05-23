ONLINE: Rakousko proti Německu, Norsko - Švédsko 2:1. Kanonáda Švýcarů, další ztráta USA

Švédsko v duelu s Norskem
Na hokejovém mistrovství světa startuje druhý víkend. Už třetí prohru na turnaji zaznamenali Američané, kteří padli 2:4 s Lotyšskem. Ve skupině B naopak letos poprvé slaví Dánové, když porazili Slovinsko 4:0. Švýcaři deklasovali Maďarsko výhrou 9:0, Češi vyhráli federální derby se Slovenskem 3:2. Večer kromě skandinávského duelu mezi Norskem a Švédskem změří síly také Rakousko s Německem. Všechny zápasy sobotního programu světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>

Skupina A

Lotyšsko - USA 4:2

Lotyšsko porazilo obhájce titulu USA 4:2 a druhou výhrou na turnaji oživilo šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curyšské skupiny A vystřídali svěřenci trenéra Harijse Vitolinše právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně.

Švýcarsko - Maďarsko 9:0

Švýcarsko deklasovalo po suverénním výkonu 9:0 Maďarsko a šestou výhrou si udrželo stoprocentní úspěšnost v curyšské skupině A. Hattrickem během necelých pěti minut rozdělených první přestávkou se blýskl obránce Roman Josi. Brankáři Leonardovi Genonimu stačilo ke čtrnáctému čistému kontu na šampionátech deset zákroků.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko5500024:515
3Rakousko4300112:149
4Lotyšsko5200310:166
5USA5110314:175
6Německo5101311:174
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie500054:230

    Skupina B

    Dánsko - Slovinsko 4:0

    Dánové porazili Slovinsko 4:0. V pátém utkání skupiny B ve Fribourgu si čtvrtý tým loňského šampionátu připsal první body.

    Česko - Slovensko 3:2

    Češi porazili Slovensko 3:2 a jsou velmi blízko postupu do čtvrtfinále. V čase 52:02 rozhodl za vyrovnaného stavu 2:2 kapitán Roman Červenka, který skóroval bruslí. Slováci na turnaji prohráli poprvé.

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko5310118:1011
    4Švédsko5300221:119
    5Norsko4201114:87
    6Dánsko510049:203
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie500052:200

