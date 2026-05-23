ONLINE: Švýcaři vedou nad Maďarskem, Josi dal hattrick. Další ztráta Američanů
Na hokejovém mistrovství světa startuje druhý víkend. Už třetí prohru na turnaji zaznamenali Američané, kteří padli 2:4 s Lotyšskem. Ve skupině B naopak letos poprvé slaví Dánové, když porazili Slovinsko 4:0. Od 16.20 je k vidění skandinávský duel mezi Norskem a Švédskem a souboj Švýcarů proti Maďarsku. Večer kromě federálního derby mezi Českem a Slovenskem změří síly také Rakousko s Německem. Všechny zápasy sobotního programu světového šampionátu sledujte ONLINE na iSportu. Program MS v hokeji 2026 ZDE >>>
Skupina A
Lotyšsko - USA 4:2
Lotyšsko porazilo obhájce titulu USA 4:2 a druhou výhrou na turnaji oživilo šance na čtvrtfinále. Na čtvrtém postupovém místě tabulky curyšské skupiny A vystřídali svěřenci trenéra Harijse Vitolinše právě Američany, kteří mají po třetí prohře o bod méně.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|5
|5
|0
|0
|0
|26:5
|15
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|4
|3
|0
|0
|1
|12:14
|9
|4
Lotyšsko
|5
|2
|0
|0
|3
|10:16
|6
|5
USA
|5
|1
|1
|0
|3
|14:17
|5
|6
Německo
|5
|1
|0
|1
|3
|11:17
|4
|7
Maďarsko
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|3
|8
Velká Británie
|5
|0
|0
|0
|5
|4:23
|0
Skupina B
Dánsko - Slovinsko 4:0
Dánové porazili Slovinsko 4:0. V pátém utkání skupiny B ve Fribourgu si čtvrtý tým loňského šampionátu připsal první body.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Slovensko
|4
|3
|1
|0
|0
|16:7
|11
|3
Česko
|4
|3
|0
|1
|0
|13:8
|10
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0