Půjdete na rozhovor? Pospíšil zakroutil hlavou a zmizel. Kouč Slováků komentoval gól nohou
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Byl to velký příběh česko-slovenského derby. Jak se do utkání rivalů na mistrovství světa promítnou emoce bratří Pospíšilových? Oba útočníci jsou startovacími typy, tuzemští fanoušci z Komety dobře znají povahu staršího Kristiána. Po prohraném zápase, v němž východní sousedé podlehli Česku 2:3, se právě křídelník Brna prohnal mixzónou, na žádost o rozhovor reagoval zakroucením hlavou. „Emoce nám v začátku pomohly, ale potom bylo potřeba je trošku krotit,“ zamýšlel se trenér Vladimír Országh. Program MS v hokeji 2026 >>>
Starší z bratří Pospíšilů se nechal do utkání vtáhnout, jak je jeho dobrým zvykem. Krosčekem ve druhé třetině atakoval pozdějšího rozhodujícího střelce zápasu Romana Červenku, vmísil se do několika dalších potyček. Hodně si měl co říct se členem čtvrté formace národního týmu Jaroslavem Chmelařem, oba hráči na sebe ukazovali živými gesty.
„Pospíšilovi potřebují emoce, aby podali co nejlepší výkon. Jen je potřeba je nasměrovat správným směrem,“ komentoval hlavní kouč Slováků Vladimír Országh.
Jeho tým nedostal k dispozici žádnou početní převahu. Naopak Kristián Pospíšil se v 32. minutě v souboji po odpískání zbytečně vyfauloval. Prohřešek potrestal druhým českým gólem Martin Kaut. Možná i proto nebylo třicetiletému rodákovi ze Zvolena zrovna moc do řeči. Novináře odmítl, zamířil rovnou do kabiny.
Trápil ho i zdravotní stav. Hned v prvním střídání se u modré čáry rozhodl atakovat Tomáše Cibulku, ze souboje si odnesl problém, který ho vyřadil po zbytek třetiny. Až od druhé části se starší ze sourozenců vrátil zpátky do hry.
„Jsme rádi, že chtěl pomoct mužstvu. Uvidíme, jak to s ním bude dál,“ pravil Országh. „Prohry k životu patří, body se samozřejmě vždy počítají. Někdy za zápas nejste odměnění. Jste lepší, body nemáte. Je to rovnováha jako v životě. Kluky chválíme, odehráli jsme dobrý zápas proti kandidátovi na medaili.“
Po utkání komentoval také rozhodující branku Romana Červenky, dosaženou nohou. „Můžeme se domnívat, co chceme. Pány na hřišti jsou rozhodčí, ti se rozhodli, že gól byl, a tak platil. Vysvětlení bylo, že hráč nešel bruslí proti puku, jen se za ním natáhl. Že to bylo v rámci pravidel. Nic s tím nemůžeme udělat,“ dodal osmačtyřicetiletý stratég.
Článek pokračuje pod infografikou.
Slováci se mohli zlobit i proto, že před dosažením trefy český kapitán možná fauloval Luku Radivojeviče. Nicméně sudí souboj přehlédli, případně se ho rozhodli neodpískat jako nedovolený. Hra pokračovala, Červenka v pokračující akci tečoval nahození Martina Kauta.
Slovensko v utkání vypadalo jako lepší tým. Přiznal to i dvoubodový Kaut, šťastný za oba upracované góly, jichž byl součástí. Protivník fičel na vítězné vlně z předchozího průběhu turnaje, kdy dokázal uspět ve všech čtyřech zápasech, byť proti papírově méně atraktivním soupeřům.
I proto se hráči zpod Tater mohli opřít o pozitivní emoce, ještě znásobené výraznou podporou na tribunách. Ta přišla i pro českou stranu. „Atmosféra byla super, člověk v ní najde extra procenta výkonu, dokáže se nabudit a zvýšit intenzitu. Jsme rádi, jakou kulisu nám fanoušci dodali, byla radost v ní hrát. Věděli jsme, že jsme byli na vlně. Měli jsme dobrý zápas s Dány, chtěli jsme v tom pokračovat, asi to tak i bylo,“ líčil slovenský kapitán Marek Hrivík.
Češi cítili, jak se slovenský tým do mimořádného střetu nabudil. „Všichni jsme to očekávali, je to souboj, který emoce přináší. Vyprodáno, skvělá atmosféra. Zkoušeli to, když prohráváte, je to součástí hokeje. Zaplaťpánbůh se jim nepovedlo nás vyprovokovat, ještě měli nějaké zbytečné fauly. Udrželi jsme nervy na uzdě a vyhráli jsme,“ chválil si Daniel Voženílek, autor prvního gólu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0