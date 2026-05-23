Rulíkovi v závěru zatrnulo. Při zkoumání gólu neměl brýle, ale věřil... Co řekl k Pospíšilovi?
Férově přiznal, že vyhrál tým, který byl šťastnější. Ne lepší. „Slováci opravdu hráli výborně," pochválil federálního soupeře kouč českých hokejistů Radim Rulík. Chválil první polovinu utkání, s tou druhou už tolik spokojený nebyl. Zároveň ocenil, že hráči drželi disciplínu a nenechali se strhnout emocemi k oplácení. „Zdůrazňovali jsme, aby se obětovali pro tým," popsal český kouč po vydřeném vítězství 3:2 na mistrovství světa. To zařídil šťastným gólem bruslí kapitán Roman Červenka.
Jak jste viděl rozhodující gól Romana Červenky?
„Na střídačce máme záznam, který nám vrací videokouči. Hlavně sporné situace, takže tohle řídí oni. A z toho, co jsme viděli, jsem byl podle pravidla, jak ho vnímám, přesvědčený, že by gól platit měl.“
I tak přišla úleva, když padl verdikt?
„To je jasný. Člověk do poslední chvíle neví, jak to posoudí rozhodčí. Já jsem na to koukal jenom tak zběžně, neměl jsem brýle. Takže to byl můj první odhad. Ale já to neřeším, protože to stejně rozhodnou rozhodčí, ne já. A nezmění se to.“
Jak jste viděl průběh zápasu?
„První půlka byla dobrá. Myslím si, že jsme měli dobrou energii, víc ze hry. Hlavně v první třetině. Bylo dobrý, že jsme šli do vedení. Ale ve druhé polovině se mi zdá, že jsme ztratili nohy, energii, která je potřeba. Hra se srovnala, místy Slováci vytěžili z našich ztrát ve středním pásmu velký tlak do branky. Skvěle zachytal Pepa Kořenář. Pro nás byla obrovská výhoda, že jsme neprohrávali. Rozhodla šťastná situace, to říkám na rovinu. Zápas byl vyrovnaný.“
I kapitán Červenka mluvil o tom, že tentokrát jste měli opravdu štěstí.
„Ano, určitě. Slováci hráli výborně. Zápas jsme zvládli, musíme si toho vážit a připravit se na další utkání. V něm musíme udělat posun, abychom se vyvarovali tolika ztrát. Teď jsme měli štěstí, ale další utkání bychom ho mít nemuseli. Rozhodla šťastná situace. A byl to velmi vyrovnaný zápas. Rozhodlo, že jsme byli šťastnější. Ne lepší.“
Proč nastal útlum ve druhé části?
„Slováci se na šampionátu prezentují výborně. To je spíš otázka pro kluky na ledě, proč k tomu došlo. My na to upozorňujeme pořád, ale bohužel jsme v určitých momentech nevolili jednoduchost, která byla potřeba. Dávali jsme si složité přihrávky, oni to sbírali. Měli tlak do branky.“
Pospíšil? Hlavně nereagovat
Je to další vybojované vítězství, je přesně tohle tvář týmu?
„Ta se formuje, mužstvo se taky ještě formuje. Jsme v turnaji. Uvidíme. Ale každopádně všechny zápasy byly těsné, odbojované, oddřené. Takhle to je.“
Nevyčítáte hráčům, že Slovákům umožnili na několikrát domlátit gól na 2:2?
„Koukal jsem na to, byl to náhodný odraz. To se prostě stane. Těžko někomu něco vyčítat. My si nic nevyčítáme, spíš se chystáme na to, co nás bude čekat.“
Pomohly podle vás změny ve formacích? Třeba Martin Kaut zvládl pozici v prvním útoku dobře.
„Zahrál výborně, jednoznačně. Stabilně velice slušná je čtvrtá formace. Druhá a třetí, tam si myslím, že je prostor, aby se to malinko ještě posunulo.“
Slovenský útočník Kristián Pospíšil má sklony k emocím. Byl taktický plán říct hráčům, že se může nechat vyprovokovat?
„To vůbec ne. Jediný plán byl nereagovat na podněty, které zrovna třeba on udělal. Ale mohl i kdokoliv jiný. Neoplácet, obětovat se pro tým. Nenechat se vyprovokovat k situacím, které se nám staly se Švédy. Kdy jsme mohli hrát přesilovku, ale šli jsme na pět minut do oslabení. To na poradě proběhlo.“
Co byste celkově řekl k tomu, jak se Slováci na turnaji prezentují?
„Hrají výborně. Mají to výborně poskládané, mladé kluky, kteří mají budoucnost. Opravdu musím říct, že hrají týmově a skvělý hokej.“
Nezatrnulo vám, když jste na konci třikrát netrefili prázdnou bránu?
„To mi zatrnulo. Protože jsem si říkal, že to snad ani není možný. Navíc to byl náš nejlepší střelec. Není to nic příjemného, karma se může otočit. Tohle se musí proměnit.“
Podle očekávání dorazili Zdeněk Moták a Pavel Gross, budoucí trenéři. Už jste se bavili o tom, jestli je nějak využijete?
„Stejně jako to bylo v Praze, kde byl Patrik Augusta a Pavel Gross. Teď je tady Zdeněk Moták místo Patrika. Rozdíl je v tom, že před dvěma lety jsme je měli k dispozici od začátku, byl prostor si všechno připravit. Teď jsme do toho vstoupili během turnaje, což je malinko složitý. Jsou to profíci, včera jsme se o tom pobavili. Oni vidí hru seshora, diskutují spolu, dávají nám informace na střídačku prostřednictvím Jirky Kalouse, který mi je předává. Pak jsme je poprosili, aby nám skautovali eventuálního soupeře ze druhé skupiny pro čtvrtfinále, kdybychom se tam dostali.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Švédsko
|5
|3
|0
|0
|2
|21:11
|9
|5
Norsko
|4
|2
|0
|1
|1
|14:8
|7
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0