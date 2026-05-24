Dánové uspěli po nájezdech a slaví záchranu. Britové po dalším debaklu stvrdili sestup
Nedělní program na hokejovém šampionátu nabízí porci celkem čtyř utkání. Velká Británie schytala šestigólový příděl od Lotyšska a sestupuje z elitní divize MS. Třemi body (1+2) zazářil na straně Lotyšů Eduards Tralmaks. Dánsko přetlačilo Itálii až po samostatných nájezdech. Dvoubodový zisk jim ovšem postačil k jistotě záchrany. Od 20.20 Finové změří síly s Rakušany. Slovensko po sobotní prohře s Českem nastoupí proti Kanadě. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
Velká Británie - Lotyšsko 0:6
Britové prohráli v Curychu s Lotyšskem 0:6 a po roce sestoupí zpět do skupiny A divize I. Před pondělním posledním zápasem s Německem zůstávají bez bodu a ztrácejí v tabulce tři body na Maďarsko, kterému podlehli 0:5. Lotyši jsou s devíti body ze šesti utkání čtvrtí a mají nakročeno k postupu do čtvrtfinále.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|5
|3
|0
|0
|2
|14:20
|9
|4
Lotyšsko
|6
|3
|0
|0
|3
|16:16
|9
|5
Německo
|6
|2
|0
|1
|3
|17:19
|7
|6
USA
|5
|1
|1
|0
|3
|14:17
|5
|7
Maďarsko
|5
|1
|0
|0
|4
|10:23
|3
|8
Velká Británie
|6
|0
|0
|0
|6
|4:29
|0
Skupina B
Dánsko - Itálie 3:2 sn.
Zisk dvou bodů Dánům stačil k záchraně v elitní kategorii. O tu budou v pondělním existenčním souboji se Slovinskem usilovat Italové, kteří nyní získali první bod v turnaji. O výhře Dánska rozhodl jediný proměněný nájezd, o který se postaral zkušený útočník Patrick Russell. Oba italské góly dal Tommy Purdeller.
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|6
|0
|0
|1
|5
|4:23
|1