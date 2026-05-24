ONLINE: Dánsko - Itálie 2:2. Outsideři stále bojují o první body, Lotyši drtí Brity 6:0
Nedělní program na hokejovém šampionátu nabízí porci celkem čtyř utkání. Od 16.20 se pokusí Velká Británie poprvé na turnaji bodovat, vyzývá Lotyšsko. Ve stejnou dobu se pokusí tentýž úkol splnit i Italové proti Dánům.Od 20.20 stoprocentní Finové změří síly s Rakušany. Slovensko po sobotní prohře s Českem nastoupí proti Kanadě. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport. Program MS v hokeji 2026 >>>
Skupina A
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Švýcarsko
|6
|6
|0
|0
|0
|35:5
|18
|2
Finsko
|5
|5
|0
|0
|0
|24:5
|15
|3
Rakousko
|5
|3
|0
|0
|2
|14:20
|9
|4
Německo
|6
|2
|0
|1
|3
|17:19
|7
|5
Lotyšsko
|5
|2
|0
|0
|3
|10:16
|6
|6
USA
|5
|1
|1
|0
|3
|14:17
|5
|7
Maďarsko
|5
|1
|0
|0
|4
|10:23
|3
|8
Velká Británie
|5
|0
|0
|0
|5
|4:23
|0
Skupina B
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|5
|4
|1
|0
|0
|25:10
|14
|2
Česko
|5
|4
|0
|1
|0
|16:10
|13
|3
Slovensko
|5
|3
|1
|0
|1
|18:10
|11
|4
Norsko
|5
|3
|0
|1
|1
|17:10
|10
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Dánsko
|5
|1
|0
|0
|4
|9:20
|3
|7
Slovinsko
|6
|0
|1
|1
|4
|8:24
|3
|8
Itálie
|5
|0
|0
|0
|5
|2:20
|0